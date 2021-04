Adoptie oorlogsmonument Elburg

Op maandag 12 april 2021 vond om 13.30 uur bij het verzets- en oorlogsmonument in Elburg de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid plaats. Op deze dag herdenken de deelnemende scholen dat op 19 april 1945 de gemeente Elburg door de geallieerden is bevrijd.

Overal in het land herdenken scholieren de slachtoffers bij de verzets- en oorlogsmonumenten. Het streven is de leerlingen vertrouwd te maken met de geschiedenis die achter de monumenten ligt. Dit jaar vindt de herdenkingsplechtigheid voor de 36e achtereenvolgende keer plaats. In 1985 heeft de voormalige stichting Februari 1941 het initiatief genomen tot het in gang zetten hiervan. Ondertussen is het project ondergebracht bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

In verband met de coronamaatregelen was er dit jaar één groep leerlingen van één basisschool aanwezig per monument. De leerlingen van één groep 8 van basisschool De Wildemaet herdachten de slachtoffers bij het verzetsmonument dat staat op de stadswal in Elburg.

Hanneke Klijnstra maakte hier de foto’s