Bosbegraafplaats lijkt er te komen, ondanks de nodige emotie

"We zijn er niet om de emotie van de inwoners van Barchem te beoordelen, we moeten op ruimtelijke ordening een afweging maken." Het zijn de woorden van Marja Eggink van GemeenteBelangen Lochem tijdens een politiek debat over de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats op de Kalenberg in Lochem.

"Het is gewoon een bosgebied, waar één pad dwars doorheen ligt. Volgens ons is alles geborgd in het bestemmingsplan en dus stemmen we hiermee in." Een groot deel van de politieke partijen is het daar mee eens.

Erik Hoentjen van het CDA: "Wij zijn voor deze bestemmingsplanwijziging. We betreuren het dat er de laatste tijd veel ophef over komt, maar we zien geen aanleiding om hier tegen te zijn." De enige partijen die zich uitgesproken heeft tegen het plan is D66. "Het afgeven van het eeuwig grafrecht is voor ons onacceptabel", aldus Marleen van der Meulen.

Wat speelt er?

Landgoed de Kalenberg is een kleine berg aan de rand van Barchem. Inwoners uit Barchem en toeristen genieten van de natuur op de berg en fietsen of wandelen er. De beheerder van het landgoed wil de natuur op de berg zo goed mogelijk onderhouden, maar heeft daar geld voor nodig.

Het enige plan om de natuur op de berg de komende 60 jaar te onderhouden, is - volgens hen - door er een bosbegraafplaats te ontwikkelen. Tegenstanders hebben daar een naar gevoel bij. Daarnaast vrezen ze dat het de natuur aantast. Inmiddels is een actiegroep opgestaan die wil meedenken met een alternatief plan. Want het doel is voor iedereen hetzelfde: het behouden van de natuur. De weg daar naar toe is echter verschillend.

Alternatief plan een kans geven

Maar toch wringt het bij een aantal politieke partijen. Zoals gezegd zijn tegenstanders van de natuurbegraafplaats bezig met een alternatief plan en daar wil een aantal politieke partijen de ruimte voor geven. "We vinden dat we deze burgerparticipatie niet aan ons voorbij moeten laten gaan", zegt Hans Osterloh van de PvdA.

Hij overweegt om over twee weken een motie op tafel te leggen waarin hij een oproep aan de wethouder wil doen om met alle betrokkenen te onderzoeken of er een reëel alternatief voor de natuurbegraafplaats is. Andere partijen overwegen met die motie mee te gaan. "Na het besluit is het nog steeds mogelijk om met een alternatief plan te komen", zegt Lex de Goede van Meedenken met Lochem.

Over twee weken staat het onderwerp opnieuw op de politieke agenda en dan wordt een definitief besluit genomen over de wijziging van het bestemmingsplan. Hierin wordt mogelijk gemaakt dat een deel van de Kalenberg wordt aangewezen als bijzondere begraafplaats.

