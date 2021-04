Waar is Eduard Nieuwenhuis (80), politie maakt zich zorgen

Nieuwenhuis is zondagmiddag vertrokken in zijn auto, een roestbruine Renault Megane met het kenteken 75-ZF-FT. Sindsdien is er niets meer van de bejaarde man vernomen. Hij mag graag autorijden.

Nieuwenhuis is 1.80 meter lang, draagt een grijze baard, is brildragend en heeft grijs (kalend) haar.

'Hij lijkt verdwenen'

"Het lijkt wel of hij van de aardbodem is verdwenen", zegt een woordvoerder van de politie. "Er zijn heel veel camera's in Gelderland die verkeersbewegingen registreren. We bekijken die beelden continu, maar we zien de auto niet. Het heeft er alle schijn van dat de auto gewoon stilstaat. We weten niet waar hij is."

Doof en ernstig ziek

De Doesburger is doof, zeer slecht ter been en ernstig ziek; Nieuwenhuis is licht dementerend, heeft darmkanker, leukemie en hij heeft amper geld bij zich. De man kan hooguit twee weken zonder medicijnen.

Volgens de politie is er een mogelijkheid dat Nieuwenhuis in Duitsland is. "Hij heeft daar een zwager en komt daar wel eens. We hebben de politie in Duitsland ook op de hoogte gesteld", zegt de woordvoerder.

De politie roept mensen op direct 112 te bellen als zij de man zien.