Arnhem wil binnen vijf jaar veel meer werknemers met niet-westerse achtergrond

Binnen vijf jaar moet het personeelsbestand van de gemeente Arnhem een goede afspiegeling zijn van de bevolking. Die ambitie brengt het college naar buiten. Vooral in het aantrekken van personeel met een niet-westerse achtergrond, is daarvoor nog een flinke stap te zetten.

Vorig jaar had de gemeente namelijk maar acht procent werknemers van niet-westerse komaf, waar dat gemiddelde onder de bevolking 21,4 procent is, licht een woordvoerder toe. Voor hogere functies is dit verschil zelfs groter.

Volgens het college zullen stadgenoten zich beter herkennen in een diverse organisatie. "Verder komen medewerkers in een diverse en inclusieve organisatie meer verschillende denk- en werkwijzen en competenties tegen. Dit bevordert de kennis, creativiteit, innovativiteit, dynamiek en inspiratie binnen teams."

Diversity officer

Er wordt onder meer een 'diversity officer' aangesteld die bij moet dragen om de doelen te realiseren. Daar wordt de komende drie jaar 100.000 euro per jaar voor uitgetrokken. Hoe de doelstellingen concreet vorm krijgen in een uitvoeringsplan, daar komt het college later dit jaar op terug.

Het bericht komt nadat een rapport over discriminatie voor een roerige periode in de Arnhemse politiek zorgde. Het onderzoek waarin de Universiteit van Tilburg discriminatie binnen het personeelsbeleid van de gemeente aantoonde, werd jarenlang achtergehouden. De gemeente laat weten in het uitvoeringsplan te bepalen wat ze wil doen met de adviezen uit dat rapport die nog niet of onvoldoende zijn opgepakt.

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier