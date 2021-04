Sneltesten grootste uitdaging voor hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten in onze provincie bereiden zich voor op 26 april. Dan mogen studenten hoogstwaarschijnlijk weer in beperkte mate fysiek onderwijs volgen op de instellingen. In die voorbereidingen lijken geen problemen te liggen, al is de verplichte zelftest voor studenten nog wel een uitdaging.

Na een rondje bellen met hogescholen en universiteiten blijkt dat de meeste scholen zeggen de persconferentie van het kabinet af te willen wachten voor ze meer informatie geven, zo ook de Wageningen Universiteit.

Maar de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen laten weten dat ze zich al goed aan het voorbereiden zijn op 26 april. "We zijn blij dat we de studenten minimaal één dag in de week weer hier mogen hebben", zegt Herman Ridderikhof van de CHE.

"We bereiden ons dan ook echt voor op 26 april. Gelukkig waren we voor deze lockdown al voorbereid op de geldende maatregelen. Het gebouw is dus ingericht op 1,5 meter en we kunnen ook terugvallen op de roosters van destijds.

In Nijmegen is dat niet anders. "In september en oktober werkten we al met anderhalve meter, dat zal nu ook zo zijn. Qua roosters zullen we ook terugvallen op die periode, dus dat is fijn", vertelt Han van Krieken, rector magnificus aan de Radboud Universiteit.

Zelftesten

Wat nieuw is, is dat het kabinet de studenten vraagt om een zelftest te doen, voor ze naar school komen. Dat blijkt wel een uitdaging te worden. "Gelukkig hoeven we dat als school niet te controleren, maar we moeten wel de zelftesten verzorgen. We zijn dus nu aan het kijken hoe die distributie het beste kan. Waarschijnlijk sturen we zes à acht sneltesten, zodat de studenten met twee sneltesten per week een paar weken vooruit kunnen. Het idee is dat studenten zich dan op maandag en donderdag testen", aldus Van Krieken.

Om de zelftesten op tijd bij de studenten te krijgen, begint de Radboud Universiteit waarschijnlijk niet op 26 april met het ontvangen van studenten. Daarna is het namelijk meivakantie en tentamenperiode, dus start de RU na de meivakantie en gebruikt de school de vakantie om de zelftesten te bezorgen.

Op de CHE geven ze aan dat ze de puzzel rond de zelftest gaan leggen met andere hogescholen. "Het is nog niet helemaal bekend voor ons hoe we dat logistiek gaan doen", aldus Ridderikhof.

Docenten

En dan nog de docenten. Ze zullen dus ook weer fysiek voor de klas gaan staan. "Maar alleen als ze zich zelf veilig genoeg voelen om het onderwijs te geven", vertelt Van Krieken van de RU. "Als docenten nog niet gevaccineerd zijn en zich niet veilig genoeg voelen, dan gaan we ze niet verplichten onderwijs te geven. Die gevoelens begrijpen we."

Die kwestie speelt nog niet op het CHE. "Bij ons zijn er geen gevallen bekend van docenten die zich niet veilig genoeg voelen."

