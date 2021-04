Berkelland wil 'rondje' crossen op weiland of maisakker verbieden

Op de crossmotor wat rondjes rijden op het weiland of over een maisakker. Als het aan de gemeente Berkelland ligt wordt een verbod op het crossen op privéterrein opgenomen in de nieuwe APV die dinsdagavond voorligt aan de gemeenteraad.

“Dit gaat om incidenteel crossen op eigen terrein op een aantal momenten in het jaar”, zegt Thijs Luiken van het CDA. “Dit is een kwestie van leven en laten leven. Waar de een enorm van kan genieten, kan een ander juist als erg lelijk en vervelend ervaren”, zegt Luiken. “De een kan maanden uitkijken naar een prachtig festival of een kleurrijke corso-optocht, terwijl dit voor de ander die dag overlast geeft.”

Volgens Luiken kan een landelijk APV-model niet uitgerold worden over elke gemeente in het land en moet er rekening worden gehouden met een bepaald gebied. “We zijn hier in de Achterhoek en niet in de grachtengordel van Amsterdam”, aldus Luiken. “Hier kennen we ‘noaberschap’. Als je overlast ervaart kun je dat prima met elkaar afhandelen volgens mij.”

'Voor mij is het een lekkere uitlaatklep'

De 35-jarige Simon Zieverink uit Geesteren is het daar roerig mee eens. Een aantal keren per jaar crost hij met zijn motor over een maisland. “Ik heb nog nooit gehoord dat het overlast geeft”, zegt Zieverink. “Voor mij is het een lekkere uitlaatklep. Het kan maar maximaal drie weken in het jaar als de oogst van het land is. Waar hebben we het dan over?”

Na schriftelijke vragen van het CDA blijkt dat er op dit moment maar een gering aantal klachten over het recreatief crossen bij de gemeente Berkelland binnenkomen. Daarbij geeft de gemeente aan niet meteen verbaliserend te willen optreden. “Het verbod wordt alleen in de nieuwe APV opgenomen ter verduidelijking, zodat er bij aanhoudende klachten kan worden opgetreden”, aldus de gemeente in antwoord op de schriftelijke vragen.

Crossverbod uit APV halen

Het CDA wil dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een amendement indienen om het crossverbod alsnog uit de APV te halen. Zieverink vraagt zich of je als gemeente wel alles in regels moet willen vastleggen. “Waarom moet je dit recreatieve crossen aan banden leggen? Als je het gaat verbieden, krijg je juist meer overlast. Mensen gaan dan crossen in een natuurgebied met wandelaars. Volgens mij is dat totaal niet wenselijk.”