De kerkklok van Zaltbommel zegt na 400 jaar ineens deng in plaats van donggg

"Hij klinkt als een oud koekblik", zegt Dico Weyenberg. De 27-jarige beheerder van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel klimt langzaam de 120 treden van de kerktoren omhoog. Boven in de toren hangt de oude grote van Trier klok. En daar is iets goed mis mee.

Vierhonderd jaar lang was de klok elk half uur te horen boven Zaltbommel, maar sinds een paar dagen zwijgt de klok. Uit voorzorg. "Want de klok zei ineens Deng in plaats van Donggg", zegt Weyenberg. Verontrust wijst hij naar de immens grote klok. "Kijk, daar zit een haarscheur van 80 centimeter. Het geluid klinkt daardoor vals." De klok is eigenlijk een beetje schor.

Dico is in de schaduw van de Sint Maartenskerk in Zaltbommel opgegroeid. En altijd is hij gefascineerd geweest door het 700 jaar oude bouwwerk. Sinds anderhalf jaar is Dico beheerder van de kerk. "Ik heb nog geen dag gewerkt in de kerk", vertelt Dico. Dat zegt iets over hoe hij zijn werk als beheerder ervaart. Want hij is trots, zelfs verliefd op de kerk. En dat de klok kapot is, gaat hem aan het hart.

De ziel van de toren is verloren

"Als er iemand overlijdt of trouwt begint hij te beieren. Dat dreunt door de stad en omliggende dorpen", zegt de beheerder vol respect. "Het is treurig want wat is een klokkentoren zonder klok. Normaal hoor je deze klok elke dag slaan, hoe laat het is. Voor heel veel Bommelaren is dit een verlies. De ziel van de toren is verloren. Het is eenzaam."

Een speciaal team is maandagochtend naar de klok komen kijken. Er is vastgesteld dat de klok gerepareerd kan worden, maar dat gaat wel heel veel geld kosten. "Wij gaan er vanuit dat hij gerestaureerd gaat worden." Dat zal een enorme klus worden. De klok zal binnen in de toren naar beneden moeten worden gelaten. Door de eeuwen oude gaten waardoor de klok ook naar boven is gehesen.

"We hebben maar anderhalve centimeter speling", zegt Weijenberg. "Het is vier ton wat je onder controle moet houden. Dat wordt best wel een uitdaging."

Wanneer de klok gerestaureerd wordt is nog onduidelijk. Eerst zal er voldoende geld bij elkaar gesprokkeld moeten worden. Tot die tijd zwijgt de klok. Om hem niet verder te beschadigen.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.