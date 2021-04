Er is in Gelderland maar één plek om je te laten testen als je naar een proefevenement wil. Foto: Omroep Gelderland

Uit een inventarisatie van Omroep Gelderland blijkt dat de meeste testlocaties van de organiserende Stichting Open Nederland in het dichter bevolkte westen en zuiden van het land liggen. Onze provincie telt maar één locatie. Drenthe is helemaal karig bedeeld en heeft er vooralsnog nul.

Nieuwe locaties worden wel aangekondigd, maar daar kan je nog geen afspraak inplannen. In Gelderland komt Apeldoorn er nog bij, Drenthe krijgt dan een plek in Assen. Beloofde opening: in de week van 16 april.

In deze kaart staan alle testlocaties voor de pilot Testen voor Toegang. Tekst gaat eronder verder.

Volgeboekt

De locaties die er zijn, zijn ook nog eens snel volgeboekt, zeker in het weekend. Het is een van de redenen waarom het kijken van de bekerfinale op een groot scherm in het Gelredome niet doorgaat.

Naast de tegenvallende animo wees Vitesse-directeur Pascal van Wijk op de beperkte testcapaciteit in Arnhem. "Het gaat dan om de beperkte testcapaciteit op zaterdag in Arnhem, waardoor onze supporters al snel vele kilometers moesten afleggen voor een test."

Op zaterdag is er inderdaad geen tijdstip meer vrij op de Arnhemse locatie. Wie aan de rand van de provincie woont, kan soms beter terecht in Enschede, Zwolle of Gorinchem.

Onderweg testen

"Het is bij ons Arnhem of Enschede", vertelt Jacques Hofstede van Marveld Recreatie uit Groenlo. Daar gaat het zwembad dit weekend open voor 100 mensen. Alles is volgeboekt.

Waar sommige evenementenlocaties elders in het land al klagen dat sommige bezoekers met een kaartje geen test meer kunnen boeken, heeft hij daar zelf nog geen signalen van. "We hebben zelf naar de kaart met testlocaties gekeken. Mensen kunnen prima op vrijdag onderweg hier naartoe zich laten testen", meent Hofstede.

30.000 testen in een weekend

Lead Healthcare, dat de testlocaties voor de Stichting Open Nederland runt, zegt juist dat dat niet de bedoeling is. Mensen moeten zich in hun eigen woonplaats laten testen. Niet op de locatie die het dichtst bij het evenement is, want daar kan de capaciteit beperkt zijn.

"We hebben komend weekend een testcapaciteit van 30.000, in het hele land", vertelt Jessie Hendriks van Lead Healthcare. "Dat is genoeg voor het aantal evenementen dat is gepland in de pilot. Als de politiek wil doorgaan met deze pilot, kan het aantal locaties worden uitgebreid."

Keukenhof

Afgelopen weekend klaagden monumentenorganisaties over de beperkte testcapaciteit. "Ook de Keukenhof was geopend en die trok door het heel land de testcapaciteit leeg", zei Annette Zeelenberg van kasteel Ammersoyen in Ammerzoden. Mede daardoor trokken de monumenten minder bezoekers dan gehoopt.