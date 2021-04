Jonge 'pedojagers' horen taakstraf eisen om mishandelingen in Sonsbeekpark

De verdachten kwamen in beeld in het onderzoek naar de in oktober doodgeslagen Jan Kruitwagen uit Arnhem. In totaal zijn tien verdachten aangehouden voor tien mishandelingen in Arnhem.

In de meeste zaken werd volgens het Openbaar Ministerie via een chatsite een afspraak gemaakt met de slachtoffers. Zodra die op de afgesproken locatie verschenen, werden ze mishandeld. De tien pleegden de mishandelingen volgens justitie in wisselende samenstelling.

Filmen

Drie van de tien verdachten stonden maandag terecht. Een 17-jarige jongen uit Arnhem zou op 9 oktober een doelwit hebben mishandeld in het Sonsbeekpark. Hij hoorde een werkstraf van 60 uur eisen, evenals vier weken voorwaardelijke jeugddetentie.

Een inmiddels 17-jarige jongen uit Velp zou op 12 oktober een mishandeling in het Sonsbeekpark hebben gefilmd. De officier van justitie noemt dat ook een vorm van openlijke geweldpleging en eist tegen hem 40 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie.

Een 18-jarige Arnhemmer is op zijn beurt vrijgesproken voor een incident aan de Rijnkade. Hij was daarbij aanwezig, maar blijkt volgens het OM niets strafbaars te hebben gedaan. Hij is maandag direct vrijgesproken door de rechtbank.

Achter gesloten deuren

Dinsdag en woensdag volgt de zaak tegen vijf andere verdachten rond de fatale mishandeling van de 73-jarige Jan Kruitwagen. Ook die behandeling vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de verdachten grotendeels minderjarig zijn. De twee laatste verdachten komen vermoedelijk pas na de zomer voor de rechter.

Bekijk de video over de zaak-Kruitwagen.

