Slingeland schaalt op voor de coronazorg

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is opgeschaald in verband met de coronazorg. Op dit moment worden zeven van de in totaal tien Intensive Care-bedden ingezet voor de zorg aan coronapatiënten.

“Zes was voor ons al een groot aantal, maar vrijdag hebben we besloten nog een extra bed in te richten”, laat een woordvoerder namens het ziekenhuis weten. Eerder waren vier IC-bedden voor coronazorg afdoende. De woordvoerder noemt de huidige coronasituatie in het Slingeland zorgelijk. “Een paar weken geleden zag je even een dipje waarbij het leek of het aantal coronapatiënten afnam”, verklaart ze. “Op het moment zie je het overal toenemen.” Naast de zeven IC-bedden voor coronazorg is er een ‘noodbed’ op de IC ingericht die wordt vrijgehouden.



Op de verpleegafdeling zijn vijftien plekken voor coronazorg. Het ziekenhuis prijst zich daarnaast gelukkig dat coronapatiënten door kunnen stromen naar het zorghotel in Gaanderen. “Dat geeft in ieder geval een verlichting op de verpleegafdeling”, aldus de woordvoerder, die de roep om versoepelingen qua coronamaatregelen niet steunt. “Ik snap dat iedereen graag op een terras wil zitten, maar in deze situatie kan het gewoon niet.”