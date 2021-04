Theo vecht tegen de slaap en kou om zijn kersen te beschermen

Beelden van peren- en appeltelers die hun fruitbomen massaal beregenen kennen we nog van vorig jaar. Toen hadden we in het voorjaar ook te maken met vorst in de bloeiperiode. En omdat de vorst flinke schade kan aanbrengen, beschermen de telers de bloei door met beregening een dun laagje ijs te creëren rond de bloesems.

Ook dat gebeurt nu weer, maar dat beregenen is voor kersen- en pruimenbomen geen oplossing. Als daar de bloesems openstaan, heb je door te beregenen juist kans dat er een schimmel in de bloesems komt. "Dat is eigenlijk het nadeel met steenfruit", zegt teler Aart Blom uit Deil.

Voeding spuiten

Andere voorzorgsmaatregelen kunnen ze wel nemen. "Je kunt een klein beetje voeding spuiten, dat scheelt al iets. Of je kunt de kappen dichtmaken, maar bij ons is het al te grootschalig om die kappen binnen een week tijd allemaal dicht te hebben."

Op plekken waar de percelen overzichtelijker en kleiner zijn dan bij fruitteler Blom, kun je meer doen. Zoals bij Theo Wolters in Groessen. Sinds het begin van de week is hij bezig zijn bomen te beschermen. "De komende drie nachten zullen we nog wel in touw zijn, denk ik". Daarmee doelt Wolters op de weersvoorspellingen, die nu inderdaad tot en met donderdagnacht vorst laten zien.

Verslaggever Vera Eisink zocht Theo Wolters op in Groessen:

Knoppen sterker door vorst van vorig jaar

En zo is hij vanaf middernacht tot in de vroege ochtend bezig met speciale kacheltjes. "Dat zijn van die kacheltjes met ventilators, daar kun je een graad of 3 vorst mee hebben", legt Wolters uit. Speciale vuurkorven heeft hij ook, maar die zet hij alleen in als het nog kouder wordt. En zo vecht hij met behulp van de kacheltjes tegen de kou, maar begint in de loop van de week ook het slaapgebrek toe te nemen. "Een nachtje zonder slaap lukt nog wel, maar de tweede nacht wordt al wat lastiger", erkent Wolters.

Voor collega Blom uit Deil is het afwachten. Als hij kachels of vuurkorven zou moeten gebruiken, zou hij zeker 70.000 euro verder zijn. "En dan loop je ook het risico dat je twee weken later weer met vorst te maken krijgt. Het voordeel is wel dat we vorig jaar ook wat vorstschade hadden en dat de knoppen daardoor nu iets sterker zijn. Dan bevriezen ze nu minder snel. Het is voor ons een beetje afwachten dus, maar altijd wel spannend."

In Buurmalsen werden de fruitbomen beregend. Ab Donker maakte er deze fraaie dronebeelden van: