Langzamer rijden in Didam en Loerbeek

"Sinds het ongeluk op de Willibrordusweg krijgen we vragen of de snelheid daar aangepast kan worden", aldus wethouder Oscar van Leeuwen. In november vorig jaar reed in de Didamse straat een auto een woning binnen. De snelheid op de weg wordt van vijftig kilometer per uur verlaagd naar dertig. "We gaan alleen de borden op de weg aanpassen", laat de wethouder weten, de aanpassingen van de snelheid maken deel uit van het overkoepelende verkeersplan van Montferland. Na een jaar wordt volgens Van Leeuwen onderzocht of de borden het gewenste effect leveren: "Zo niet, dan gaan we over op andere maatregelen zoals smiley-verkeersborden of verandering van de infrastructuur."



De snelheid op bedrijventerrein De Fluun gaat eveneens omlaag van vijftig kilometer per uur naar dertig kilometer. Die snelheid is volgens Van Leeuwen ongebruikelijk op een bedrijventerrein: "Maar we zien hier veel langzaam verkeer." De parkeerplaatsen haaks op de weg zijn volgens de wethouder een van de redenen voor het besluit: "Mensen moeten achteruitrijden, dan hebben ze minder overzicht." In het centrum van Didam geldt al een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Daar wordt volgens de wethouder minder verkeer verwacht door de komst van de randweg Ruigenhoek: "Het aantal parkeerplaatsen vermindert niet en alle bestemmingen in het centrum blijven bereikbaar."

Loerbeek

In Loerbeek gaat de snelheid op de Berkenlaan omlaag van tachtig kilometer per uur naar zestig kilometer. Op deze afsplitsing van de Beekseweg rijden fietsers en gemotoriseerd verkeer op dezelfde rijbaan: "Door de snelheid te verlagen is het snelheidsverschil tussen die twee kleiner", vertelt de wethouder. Volgens Van Leeuwen geldt voor soortgelijke wegen tussen Beek en Zeddam al een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur.