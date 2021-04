BEKERKOORTS | Doekhi dendert bij Vitesse altijd door: 'Ik ben onverstoorbaar'

Samen met zijn Deense kompaan Jacob Rasmussen vormt Doekhi het oerdegelijke verdedigingsblok van Vitesse. Twee pure mandekkers die er genoegen uit halen spitsen uit te schakelen. Het devies is de nul houden en hopen dat collega's voorin de doelpunten maken. "Wij zijn er om het achterin dicht te houden. Ons doel is om geen tegengoals te krijgen. Dat geeft ons voldoening en we krijgen er ook veel waardering voor."

Foutloos

Zijn trainer Thomas Letsch stak dit seizoen al regelmatig de loftrompet over Doekhi. "Hij maakt eigenlijk nooit fouten", was misschien nog wel het grootste compliment van de Duitse trainer. De centrumverdediger krijgt het allemaal ook mee. "Het gebeurt niet altijd met verdedigers dat wij in de spotlights staan. Dat is prettig. Het wordt zeker gewaardeerd wat we doen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Doekhi controleert de bal tegen Twente. Foto: Omroep Gelderland

Introverter

De tandem Doekhi - Rasmussen staat voor kracht, lengte en stabiliteit. Maar er zijn ook verschillen. "Jacob is met zijn stem luidruchtiger op het veld. Hij is meer extravert en ik ben wat rustiger. Ik praat meer één op één met vooral de jonge spelers. Jacob doet dat meer in de groep. Hij toont leiderschap en is in de coaching belangrijk, maar bovenal geldt hij als een hele goede verdediger."

"Zijn enthousiasme werkt ook aanstekelijk. Rasmussen neemt daarin iedereen mee en de spelers moeten die beleving overnemen. We hebben elkaar tijdens de lange voorbereiding goed leren kennen. Hij was nieuw en we hebben veel naar elkaar gekeken en met elkaar gesproken. Nu voelen we elkaar perfect aan, dat is in de wedstrijden natuurlijk alleen maar gegroeid."

Reis naar Rome

Solide en foutloos zijn is noodzakelijk zondag tegen de aanstaande kampioen Ajax. Maar net als Vitesse kenden de Amsterdammers geen sterke generale, al won Ajax dan nog wel nipt van RKC. Een voordeel voor de Arnhemmers is de zware wedstrijd en reis naar Rome deze week in de Europa League. "Ze zullen mogelijk toch wat extra vermoeid zijn. Wij hebben wat langer rust. Bovendien kunnen we ze nog eens extra goed bekijken", weet Doekhi.

"We hebben het dit seizoen goed gedaan in topwedstrijden", kijkt de rechtsbenige centrumverdediger terug. "Er is veel vertrouwen in dat opzicht. Ajax is heel moeilijk om te verslaan, maar we zijn niet bang voor ze. Je mag ze ook nooit het gevoel geven dat ze een makkelijke dag hebben. Gewoon ons eigen spel spelen en druk zetten en niet alleen gaan verdedigen. Dan roep je de problemen over jezelf af. Nee, deze wedstrijd is alleen maar mooi."

Tekst gaat verder onder de foto.

Danilho Doekhi torent boven iedereen uit tegen VVV Venlo. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Dusan Tadic

De geboren Rotterdammer zal op het veld waarschijnlijk veel op Dusan Tadic stuiten, de aanvoerder van Ajax. "Klopt, hij kan vervelend zijn, maar ik laat me niet snel van de wijs brengen. Dat gaat ook Tadic niet lukken. Ik ben onverstoorbaar en doe geen gekke dingen. Makkelijk te beïnvloeden ben ik zeker niet. Dat is één van mijn goede eigenschappen", glimlacht Doekhi die vrijdag nog aan de kant bleef tegen ADO, maar weer helemaal fit is voor de clash in De Kuip.

Voor de geboren Rotterdammer is de bekerfinale extra speciaal. Het is zijn eerste. Een prijs winnen is het doel en zou de ultieme bekroning zijn van een prachtig seizoen. "Dit soort wedstrijden staan ook gewoon goed op je cv", erkent Doekhi. "Het is belangrijk voor je eigen ontwikkeling. Maar inderdaad, het gaat om prijzen winnen. Dat is iets tastbaars. Daar heb je het jaren later nog steeds over. Plezier is daarin essentieel, want plezier is ook winnen."

Interesse

Het sterke seizoen van de centrumverdediger is niet onopgemerkt gebleven. De dragende spelers van Vitesse weten zich al maanden gevolgd door interessante clubs. Dat geldt ook voor Doekhi. "Ik weet dat een aantal clubs mij in de gaten houdt. Nee, Feyenoord heeft nog niet gebeld", lacht hij. "Er is nog niets concreet en ik weet ook heel goed wat ik hier heb. Ik word hier gewaardeerd en het zou ook maar zo kunnen dat ik nog een jaar blijf. Mijn contract loopt nog door. Ik heb het erg naar mijn zin."

"Je maakt als speler een bepaalde planning in je hoofd. Dit is nu mijn derde seizoen bij Vitesse. Net als vorig seizoen speel ik alles. Het is stabiel. Maar ik heb ook mijn ambities. Na dit seizoen zet ik alles op een rijtje en moet ik de juiste keuzes maken."

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. U hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale