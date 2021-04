Peuter belandt met wandelwagen en al in het water, omstander reddende engel

Het jongetje belandde in het water voor de Hema in Harderwijk. Foto: Harmjan Petersen/News United

In Harderwijk is maandag een peuter uit het water gered. Het jongetje belandde met wandelwagen en al in de singel, toen zijn moeder even aan het winkelen was.

De hulpdiensten werden aan het begin van de middag opgeroepen naar het Triasplein, waar het jongetje in het water was gevallen. Zijn moeder was op dat moment in de Hema, vertelt een winkelmedewerkster.

De vrouw was in een kledingrek aan het kijken, toen haar wandelwagen die ze voor de ingang had gezet plotseling in het water rolde. Een omstander sprong er volgens de medewerkster achteraan. "Ook de moeder ging het water in. Gelukkig is het goed afgelopen", zegt ze.

Het jongetje is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De mensen die een nat pak haalden, konden zich opwarmen in de winkel.