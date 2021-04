Fors minder aanmeldingen voor prik met AstraZeneca bij GGD's

De Gelderse GGD's zien fors minder aanmeldingen voor een eerste prik met het AstraZeneca-vaccin. De GGD's zijn weer begonnen met het vaccineren van zorgpersoneel van 60 jaar of ouder, maar de animo is nog laag.

Zo heeft de GGD Gelderland-Midden dinsdag 147 zorgmedewerkers uitgenodigd om alsnog hun prik te halen, nadat hun afspraak eerder was geannuleerd. Nog maar 42 daarvan hebben daadwerkelijk een afspraak gemaakt. Bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat het om 54 zorgmedewerkers, waarvan tot nu toe 22 een nieuwe afspraak hebben gemaakt. GGD Gelderland-Zuid kan geen cijfers geven.

De GGD's weten niet precies waarom veel mensen wegblijven. "Het kan om praktische redenen zijn, maar het kan ook zijn dat er nog veel vragen leven over het AstraZeneca-vaccin. Of het bericht om een afspraak te maken heeft de mensen nog niet bereikt", suggereert een woordvoerder van zorgvakbond NU'91.

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis

Zeldzame maar ernstige bijwerking

Het AstraZeneca-vaccin is de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege een zeldzame, maar ernstige bijwerking die is opgetreden bij enkele mensen tussen de 18 en 60 jaar. Om die reden is het prikken van mensen jonger dan 60 jaar met dit vaccin vorige week stilgelegd.

De GGD's, die zorgmedewerkers prikken met AstraZeneca, hadden ook het inenten van 60-plussers tijdelijk stilgelegd om verspilling te voorkomen. Omdat het maar om een kleine groep gaat, zouden ze per locatie nog maar een handjevol mensen inenten met dit vaccin en daardoor al met al veel overhouden.

Nu starten ze daar weer mee en om die verspilling te voorkomen, hebben de GGD's alle mensen op één of twee dagen uitgenodigd. Dat gebeurt deze maandag, dinsdag en woensdag, afhankelijk van de GGD-regio. "Kan je niet, moet je zelf een nieuwe afspraak maken via de gewone afsprakenlijn", zegt een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden.

Geen verspilling

Mochten er inderdaad maar 42 van de 147 zorgmedewerkers verschijnen dinsdag, betekent dat niet dat de GGD dan 100 vaccins overhoudt die dag. "We krijgen de hoeveelheid waar we afspraken voor hebben staan. In het slechtste geval hebben we er vijf over, omdat we net voor één persoon nog een flesje open moeten maken. Uit een flesje van AstraZeneca haal je meestal zes vaccins."

Volgens het protocol gaan die restvaccins naar GGD-medewerkers van de test- en vaccinatielocaties. "Maar ook dat wordt steeds lastiger, want je moet nu wel 60-plus zijn. Maar dat gaat die ene keer morgen wel lukken."

Vaccinbedelaars

Spontaan aankloppen voor een restvaccin, wat op elke vaccinatielocatie dagelijks voorkomt, heeft dus geen zin, zeggen de GGD's. Overigens zien ze geen toename in het aantal 'vaccinbedelaars'.

"Het GGD Gelderland-Zuid callcenter krijgt wel regelmatig telefoontjes van mensen die aangeven dat ze wel een prik met het AstraZeneca-vaccin willen. Het heeft echter geen zin om hierover te bellen, want wij houden ons aan het door het ministerie van VWS opgestelde vaccinatiebeleid", zegt een woordvoerder.

"Op onze locaties komt het niet veel voor dat mensen komen vragen om overgebleven vaccin. Wat overblijft wordt opgeprikt volgens landelijk beleid waaraan alle GGD’ en zich houden. Het langskomen van burgers heeft dan ook echt geen zin."

Zie ook: