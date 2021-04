De spanning stijgt voor patiënt Stanley, hij krijgt morgen zijn nieuwe nier

In oktober 2019 stelde Stanley bij Gelderland helpt de vraag 'wie heeft er een nier voor mij?' Geen gemakkelijke vraag, maar voor hem wel iets waar zijn leven van afhing. Stanleys leven staat in het teken van dialyseren. Vier keer per week ligt hij aan de 'kunstnier' om zijn bloed te zuiveren en het vocht uit zijn lichaam af te voeren. Zijn lichaam lijdt onder zijn nierproblemen en hij heeft weinig energie. Het is voor hem overleven tot het moment dat hij een nieuwe nier krijgt en daarmee een nieuw leven.

Vele nieren in de aanbieding

Op zijn oproep kwamen vele reacties binnen uit het hele land. Elf mensen overwogen serieus hun nier te doneren aan de Doetinchemmer. Opvallend veel jongeren trokken zich het lot van de (inmiddels) 63-jarige Doetinchemmer aan. Een van de mensen die zich aanbood als donor was Jacky Andrews.

De 49-jarige Amsterdamse was al een tijd lang op zoek naar iemand die ze blij kon maken met een nier, maar kon tot op heden niemand vinden waarmee ze een match was. Weefseltype en bloedgroep moeten matchen en daarnaast zocht ze iemand met kinderen, zodat ze uiteindelijk meer mensen blij zou maken met haar nier.

Stanley en Jacky bij hun eerste ontmoeting. Foto: Omroep Gelderland

Jacky werd als eerste kandidaat gescreend en ze bleek de geschikte donor voor Stanley. En toen kwam alles stil te staan vanwege corona. ''Het lange wachten heeft me bijna genekt'', aldus Stanley. Het duurde tot oktober voordat de volgende stap genomen kon worden: de zieke nier moest uit zijn lichaam worden verwijderd. Het virus moest eerst uit zijn lichaam zijn voordat hij de gezonde nier kon ontvangen.

Het enthousiasme van Jacky sloeg om nadat ze berekende wat de donatie financieel voor haar zal betekenen. Jacky is zzp'er en zet zich in voor allerlei projecten om kansarme mensen in haar Amsterdamse wijk te ondersteunen. Ze gaat ervan uit dat de vergoeding die ze krijgt als ze zes weken uit de running is door de transplantatie, niet toereikend is om uit de kosten te komen. Toch besluit ze om de donatie door te zetten.

Een transplantatie tijdens piek coronapandemie

Vrijdag is het dan zo ver, anderhalf jaar na de oproep van Stanley. Dan staat de transplantatie gepland in het UMC Utrecht. Midden in de derde golf, op een moment dat het personeel van het ziekenhuis ook hard nodig is op de intensive care, dat zelfs hart- en kankeroperaties worden afgezegd, dat het ziekteverzuim hoog in het UMC en op het moment dat elk bed eigenlijk hard nodig is voor coronapatiënten.

Stanley komt aan bij het UMC in Utrecht voor de verwijdering van zijn nier (oktober 2020). Foto: Omroep Gelderland

Stanley is gespannen voor de operatie, maar ook of de nier wordt geaccepteerd door zijn lichaam. Die kans is groter bij een nier van een levende donor. De nier die nu bij Stanley verwijderd is ontving hij al eerder van een overleden donor.

Stanley, vader van vier kinderen, hoopt weer een normaal leven te krijgen na zijn transplantatie. Waarin hij niet meer afhankelijk is van het dialyseapparaat. Hij droomt ervan om een normale vader te kunnen zijn voor zijn minderjarige dochters, om op vakantie met ze te kunnen gaan en hij kijkt er naar uit om straks te kunnen voetballen met zijn eerste kleinkind die op komst is.

