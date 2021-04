Maarten van Rossem: 'Een perfecte democratie bestaat niet'

Wanneer kun je zeggen dat een land vrij is? Aan wat voor voorwaarden moet vrijheid voldoen in een natie? "Een democratie is een eerste stap. Maar daarmee ben je er nog niet", zegt Maarten van Rossem. "Het hangt er ook vanaf hoe een democratie functioneert, en een perfecte democratie bestaat niet."

"In Nederland is een behoorlijke democratie. De vrijheid van de burgers wordt gewaarborgd door de grondwet waar iedereen zich aan moet houden", licht Van Rossem toe.

Van Rossem geeft een college over vrijheid en politiek in het programma Vrij Normaal… met Maarten van Rossem. "Als de overheid zich niet aan die wet houdt, kun je naar de rechter stappen en zeggen: 'hee, de boel functioneert niet!' Voor de rechter is iedereen in beginsel gelijk."

Hoe het verder zit met vrijheid en democratie? Bekijk hieronder Maartens college in de eerste aflevering van Vrij Normaal.

In vier afleveringen leert Maarten van Rossem twaalf jongeren over de verschillende aspecten van de vrijheid die we nu hebben. Daarna gaat hij met ze in gesprek: Wat is bijvoorbeeld een voorwaarde van vrijheid? En moet je gewoon alles kunnen zeggen wat je denkt en alles kunnen geloven wat je wil?

Vrij normaal... met Maarten van Rossem is iedere maandag om 17.25 uur te zien op TV Gelderland en via YouTube.