Obers maken ruimte voor bouwvakkers: woningen in zalencentrum Kerkemeijer in Rekken

Want bijna 50 jaar geleden zetten Ria en Henk Kerkemeijer de stap om hun horecagelegenheid uit te breiden met een kleine zaal. "Eigenlijk deden we het voor de voetbalvereniging. Dan konden ze ook met slecht weer binnen zitten", vertelt Ria die inmiddels 77 is. "Maar de kleine zaal was nog niet eens klaar of we hadden onze eerste boeking voor een feest al binnen."

Afspraak eerste feesten op een kladje

De herinneringen komen allemaal weer terug. "Eerst schreef ik de afspraken nog op een kladje en later heb ik toch maar een agenda gemaakt." Het geeft misschien aan hoe de groei van grote feesten en partijen Ria en Henk overviel. De kleine zaal bleek al snel te klein en een grote zaal werd bijgebouwd. "Soms hadden we wel tien feesten in een week. Mensen gaven soms om de gekste reden feest. Als een koe een recordopbrengst aan melk had gegeven werd de zaal hier alweer geboekt", lacht Ria.

Henk Kerkemeijer tapt het ene na het andere biertje. Foto: Familie Kerkemeijer Rekken

De klad komt erin

De afgelopen jaren zijn er echter steeds minder feestjes. "Je ziet vooral ook dat er veel minder mensen worden uitgenodigd. Had je er vroeger soms 200 tot 300, nu vinden veel mensen 50 of 70 genodigden al genoeg." Nadat Henk in 2010 overlijdt, hun kinderen aangeven het bedrijf niet te willen overnemen en een geschikte koper niet wordt gevonden, maakt Ria zich zorgen. "Ja je wordt ouder, je hebt gewoon je vaste lasten en je vraagt je dan wel af: hoe, want nu?"

Café en zalencentrum Kerkemeijer Rekken. Foto: Omroep Gelderland

Wonen op de dansvloer

Die zorgen zijn voor Ria bijna voorbij. "Wij hebben hier in Rekken behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen voor jong en oud", zegt Lotte Roos, voorzitter van de Dorpscoöperatie Rekken. "Wij hebben daarom het plan opgevat om dit gebouw te transformeren tot woningen." In het gebouw zit al een woning en daar komen zeven woningen bij. "In de kleine en de grote zaal komen woningen. Daarnaast komen er nog drie flexwoningen bij."

Impressie van transformatie zalencentrum Kerkemeijer Foto: Raaklein architectuur/gemeente Berkelland

Huurwoningen van belang

Die flexwoningen zijn tijdelijke woningen. "Dat zijn de woningen waar de Achterhoek behoefte aan heeft", vertelt Peter van Heek van de Achterhoekse Wooncoöperatie. Hij is nauw betrokken bij het project. De Wooncoöperatie probeert in de Achterhoek meer huurwoningen te realiseren. "Je ziet dat over een aantal jaren woningen vrij komen die opgeknapt moeten worden. Maar tot die woningen vrij komen, heeft de jeugd behoefte aan woningen", zo legt hij uit. "Deze drie tijdelijke woningen kunnen straks weer verdwijnen als de woningmarkt niet meer overspannen is."

'Perfect voor Rekken'

Terug naar Ria die haar glimlach vandaag niet onder stoelen of banken steekt. "Ik ben hier echt zo blij mee", vertelt ze. "Hier heeft Rekken echt iets aan, ik kan hier straks blijven wonen en het café en het winkeltje naast het café blijven nog open ook. Wat wil ik nog meer?"