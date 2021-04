Contract Vitesse-trainer Letsch in succesvol seizoen opengebroken en verlengd

Door de goede prestaties van Vitesse-trainer Thomas Letsch dit seizoen, is zijn contract opengebroken en met één seizoen verlengd. Daardoor staat de Duitser nu tot 2023 aan het roer in Arnhem.

Trainer Thomas Letsch kwam vorige zomer, na niet al te succesvolle klussen bij FC Liefering en Erzgebirge Aue, zonder grote verwachtingen naar Arnhem. Maar de Duitser oogstte meteen lof nadat hij succes boekte in een 3-5-2 systeem met Vitesse.

Na 29 speelronden heeft Letsch met Vitesse 56 punten vergaard en staat hij vierde in de competitie. Daarnaast staat hij met de Arnhemse ploeg aankomende zondag in de bekerfinale.

Trainer Letsch is zeer blij met zijn nieuwe contract, zo laat hij maandag weten. “Ik weet nog goed hoe we hier ongeveer tien maanden geleden stonden. En nu staan we hier opnieuw, met een contractverlenging op zak. Het is een groot genoegen om bij Vitesse te werken. Ik ben dan ook enorm blij met het vertrouwen vanuit de club. We hebben dit seizoen iets moois neergezet. Maar in deze fase draait het om het goed finishen van het seizoen. Daarnaast ben ik overtuigd van de manier waarop we bij de club werken. We willen de komende tijd stappen blijven zetten en samen aan de toekomst bouwen.”

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. U hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale