Achterhoekse zalencentra stoppen: 'Stukje cultureel erfgoed verdwijnt'

Maar dat 'cultureel erfgoed' lijkt een beetje te verdwijnen. Het ene na het andere zalencentrum gaat op de schop. Veelal komen er woningen voor terug. "Ik begrijp het aan de ene kant wel", zegt Flip Hatzman van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

De vereniging zet zich in voor leefbaarheid in de kleine dorpen. "Een zalencentrum staat vaak middenin een dorp. Als er geen nieuwe bestemming gevonden wordt, ligt verloedering op de loer. Maar als een feestzaal eenmaal weg is, krijg je nooit meer één voor terug."

Minimaal 100 woningen

De afgelopen weken werden in de Achterhoek plannen gepresenteerd voor verschillende zalencentra. Vooral in Berkelland lijkt het even een hot topic. Daar werden de afgelopen weken plannen gepresenteerd voor woningen op de locaties Prinsen in Haarlo, Van Otten in Rietmolen, Kerkemeijer in Rekken en eerder al voor 't Haantje in Neede. In totaal komen bijna vijftig woningen of appartementen op deze locaties. Hieronder is weergegeven om welke locaties het gaat.

De vier zalencentra in Berkellan die in ieder geval worden getransformeerd ten behoeve van woningbouw. Foto: Omroep Gelderland

En niet alleen in Berkelland, maar ook in Winterswijk komen tientallen appartementen op de locatie van Zaal Nijenhuis. De gemeente Bronckhorst maakte vorige week bekend dat op de locatie van 't Witte Paard 33 appartementen komen.

En hier blijft het niet bij want er zijn veel meer eigenaren van zalencentra die ermee gaan stoppen. Volgens de vakgroep Zaalbedrijven is dit in een versnelling gekomen door corona.

De plek van ontmoeting

Terug naar Flip Hatzman die zelf ook goede herinneringen heeft aan de feesten. "Je hebt dan een zaal met een dansvloer, lange tafels en vaak een bandje. Tijdens deze feesten leer je op een heel laagdrempelige manier mensen kennen. Je ziet iemand niet alleen met een aktetas naar zijn werk gaan, maar tijdens zo'n feest zie je hem op een andere manier."

Dansen op een bruiloft in de jaren zeventig. Foto: Familie Lokate

Volgens Hatzman zijn deze feesten belangrijk voor de ontmoeting tussen mensen. Hij maakt zich zorgen nu de ene na de andere zaal zijn deuren sluit. "In de Achterhoek hebben we het naoberschap. We durven elkaar hulp te vragen en we helpen elkaar hier", legt hij uit. "Maar nu we elkaar op dit soort feesten niet meer leren kennen, weten we niet zoveel meer over elkaar en wordt het steeds moeilijker om mensen om hulp te vragen", schetst Hatzman.

Deze Needse heeft mooie herinneringen aan een feestzaal. Foto: Omroep Gelderland

Geen nieuwe herinneringen

Inwoners vinden het over het algemeen heel erg jammer dat dit verandert. "Kijk mijn zoon wordt vijftig en die geeft niet eens een feest, dus ja het is ook een beetje van deze tijd", zegt een mevrouw. Een ander zegt: "Het is een stukje cultureel erfgoed dat verdwijnt. Ik vind het heel erg jammer, want het zijn allemaal herinneringen die we met zijn allen gemaakt hebben. En die herinneringen blijven wel, maar er komen geen nieuwe herinneringen bij."

