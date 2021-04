Fruittelers in de stress door nachtvorst

Als de temperatuur verder was gedaald, had Bert de Haan de bloesems moeten beregenen. Foto: archief Pixabay

Voor Bert den Haan uit Kerk-Avezaath (gemeente Buren) was het een spannende nacht. "Om 0.30 uur dook de temperatuur onder nul", blikt hij maandagochtend terug. "Later werd het -1,5 op 40 centimeter hoogte, maar rond 3.30 uur kwam er bewolking aan en toen steeg de temperatuur weer." De fruitteler hoefde dan ook niet in actie te komen.

Laagje ijs om de bloesem

Den Haan vertelt dat hij appel- en perenbomen heeft. Als de temperatuur verder was gedaald, had hij de bloesems moeten beregenen. Dan vormt zich een laagje ijs om het bloemetje, dat juist voor bescherming zorgt. In zijn boomgaard was dat afgelopen nacht nog niet nodig, maar zo'n 10 kilometer verderop - in Geldermalsen en Tricht - moesten fruittelers al wel maatregelen nemen.

De Haan legt uit dat er ook vuurkorven worden gebruikt. "Dat gebeurt bij pruimen- en kersenbomen. Die houden niet van water op de bloesem." Vorig jaar moest de fruitteler uit Kerk-Avezaath wel zes keer het bed uit om te sproeien. "Het was toen heel extreem", benadrukt hij.

Het blijft spannend

Den Haan verwacht dat hij komende nacht wel zijn beregeningsinstallaties moet aanzetten. En ook de dagen daarna blijft het spannend. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen de fruittelers in het weekend weer opgelucht ademhalen.

Ook vorig jaar werd in het voorjaar gesproeid om de bloesem tegen de vorst te beschermen. Vanuit de lucht zag dat er bij Buurmalsen zo uit:

