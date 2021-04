BEKERKOORTS | Vitesse-friet, Vitesse-taart en Vitesse-bier, alles om te genieten bij de bekerfinale

Snackbar 't Beumertje op de Geitenkamp heeft het frietje Vitesse speciaal voor de finale. "Bij de finale vier jaar terug hadden we de Vitesse-frikandel. En nu dus het frietje. Met geelzwarte saus. Het begint al flink populair te worden", vertelt bedenker Gerrit-Jan Beumer.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ze komen van heinde en verre, vanuit Duiven, Utrecht en Rijkerswoerd. Per frietje staan we een euro af voor een project voor de jeugd hier in de Geitenkamp. De saus is in de Vitesse-kleuren. Mensen denken bij die zwarte saus, waar smaakt dat naar? Maar dan merken ze dat het gewoon naar frietsaus smaakt."

"Ik ga natuurlijk niet verklappen hoe ik dat doe. Ja, Ajax-saus is veel makkelijker. Dat is geen uitdaging, rood en wit. Maar iedere Vitesse-fan kan hier een frietje komen halen, ook tijdens de finale, want dan hebben we hier de televisie aan staan."

Dikke Prijs-bier

Brouwerij Durs in Arnhem pakt uit met een speciale versie van het Dikke Prins-bier, dat vernoemd is naar de bijnaam van Vitesse-icoon Theo Janssen. "Ja, Dikke Prijs-bier. Er zijn er niet zoveel van, het is dus wel een bijzonder biertje om in je kast te hebben. Ik wil zondagavond graag met zo'n biertje bij Studio Voetbal gaan zitten als Vitesse wint", zegt Janssen.

Dikke Prijs-bier voor de bekerfinale. Foto: Omroep Gelderland

Passie

Patisserie Christiaan in Arnhem verkoopt vanaf donderdag Vitesse-taart en gebak. "Hij smaakt naar passievrucht met een chocoladevrucht om het geelzwart te creëren", verklaart Stefan Stienstra van de patisserie. "Ja, die passie willen we graag zien zondag. Ze worden nu al aardig besteld."

Stefan Stienstra met de Vitesse-taart. Foto: Omroep Gelderland

"De taart is in de vorm van de beker, maar ik denk dat de echte beker hier ook naartoe komt. Want Vitesse gaat veel meer vanuit het hart voetballen dan Ajax."

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. U hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale