Ziekenhuizen opgelucht na uitstellen versoepelingen

Ziekenhuizen in Gelderland reageren opgelucht nu de versoepelingen zijn uitgesteld. Wel is er nog scepsis of de 28ste wel haalbaar is.

Zondag werd bekend dat de versoepelingen niet de 21ste, maar de 28ste ingaan. Het is nu nog te vroeg, is het oordeel na het Catshuis-beraad. "We zijn blij dat het geen 21 april meer is, maar of het op 28 april wel kan...", vraagt de woordvoerder van het Slingeland in Doetinchem zich hardop af.

Of die week de oplossing is...

Het Radboudumc in Nijmegen, dat sinds afgelopen donderdag noodgedwongen hart- en kankeroperaties uitstelt, is ook blij maar had liever meer tijd gehad. "We weten niet zeker of we hiermee de IC weer op zo'n niveau kunnen krijgen dat we die grote operaties ook weer kunnen doen. Of die week de oplossing is... Dat hopen we met iedereen, maar dat moeten de opnames en de besmettingen ook laten zien."

Rijnstate hoopt op meer tijd. "We roeien met de riemen die we hebben."

Horeca baalt: 'De parken zitten straks vol'

Voor horeca-ondernemer Martin Hüning, bestuurslid van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, voelt het uitstel als een teleurstelling. "Ik dacht al, het zal het wel niet weer worden en het is wat we verwacht hadden."

Hij snapt wel dat niet alles open kan. "De gezondheid is zeer belangrijk, maar als het straks weer mooi weer wordt.. Dan wil je niet weten wat er gaat gebeuren." Hij doelt op de parken die vollopen. "Dan krijg je dezelfde discussie. De parken zitten vol en de horeca zit dicht."

We moeten het hebben van de vaccinaties

De 28ste? 'Spannende week'

Of de horeca de 28ste de terrassen wél open mag doen? Huning betwijfelt het, maar hij heeft ook goede hoop. "Ik hoor dat op bepaalde posten in de Achterhoek, vandaag 260 mensen geprikt worden en vanaf morgen 600. Daar moet het vandaan komen, dan kunnen we weer."

De ziekenhuizen zien in de oplopende besmettingen een groot probleem. Vandaag meer dan 8000. Het Slingeland: "Die mensen zijn nu besmet en een deel komt de komende weken in het ziekenhuis terecht. Het scheelt maar zeven dagen. Er wordt wel gezegd: als de cijfers het toelaten. Dat moet nog blijken."

Erwin de Kovel, hoofd van de Acute Zorg van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen, reageert optimistischer: "Bij mij valt het in ieder geval goed. Het geeft ons de ruimte om de ontwikkelingen te volgen. Het wordt een spannende week of de aantallen gaan stijgen."

