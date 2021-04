Bezoekersaantallen vallen ietwat tegen bij testevenementen

Het zijn kasteel Ammersoyen in Ammerzoden, het Geofort in Herwijnen en de Eusebiuskerk in Arnhem. Bezoekers moesten zich vooraf aanmelden en zich op speciale locaties op corona laten testen. Het gaat om de proef Testen voor Toegang om te kijken of musea en andere culturele instellingen eerder veilig open kunnen.

"We zijn echt heel blij dat we mensen weer in het fort mogen ontvangen," zegt Willemijn Simon van Leeuwen van het Geofort in Herwijnen. "We hebben allemaal nieuwe activiteiten. Het zou jammer zijn als dat allemaal achter gesloten deuren moest blijven."

Maar er klinkt ook kritiek uit haar mond. Het fort kreeg op het laatste moment toch geen toestemming om het restaurant binnen te openen. "Qua proef heb ik dus zo mijn vraagtekens. Mensen hebben zich helemaal laten testen en dan moeten ze toch met het eten in de regen in het gras gaan zitten. Ik denk dat daar nog beter over na gedacht kan worden. Maar goed ik ben wel blij, dat we weer een stukje verder kunnen gaan."

Ook bij kasteel Ammersoyen in Ammerzoden overheerst blijdschap. "Al was het al alleen maar voor de vrijwilligers die hier werken." zegt Annette Zeelenberg van het kasteel. De proef is goed bevallen. "Het is goed, omdat we weer drie dagen open mogen zijn. Het is goed voor de bezoekers en ook voor het team van het kasteel."

Bezoek valt wat tegen

Op het kasteel waren ze heel benieuwd of de bezoekers ook daadwerkelijk zouden komen, maar dat viel wat tegen. "We hebben capaciteit over deze drie dagen voor ongeveer 450 bezoekers binnen alle tijdsloten. Ongeveer honderd mensen hebben een kaartje gekocht. Prachtig die honderd mensen, maar dat is niet waar we op gehoopt hadden."

Geofort? Zelfde laken en pak. "Qua proef heb ik nou niet gedacht: Het moeten er gelijk vijfhonderd zijn, maar het is natuurlijk wel heel jammer als mensen heel graag naar het fort willen komen en ze kunnen dat niet, omdat de teststraten vol zitten."

Geen testcapaciteit

Willemijn Simon van Leeuwen wijst dus met de beschuldigende vinger naar de testcapaciteit voor de proef. Er waren zelfs mensen die al een kaartje voor het fort hadden gekocht, maar zich niet op tijd konden laten testen.

Ook Annette Zeelenberg ziet dat probleem: "Ook de Keukenhof was geopend en die trok door het heel land de testcapaciteit leeg. Dat was voor ons een nadeel, maar die capaciteit is opgehoogd en het zou dus nu beter moeten gaan." En inderdaad zagen ze op het kasteel het aantal bezoekers de laatste dag stijgen.

Testpubliek tevreden

En dan het testpubliek. Ook dat blijkt blij te zijn. Het smaakt naar meer, zeggen een man en een vrouw die even op een bakje in het fort zitten uit te rusten: "Ja, absoluut, absoluut. En vooral ook voor de kinderen, die waren hier echt weer aan toe."