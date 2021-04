Schuurman beseft hoe belangrijk zijn treffer voor De Graafschap is

"Heel belangrijk en op een belangrijk moment. Daarmee slepen we de pot binnen. Drie punten waren heel belangrijk nu. Dit geeft een enorme boost met nog vijf wedstrijden te gaan. We hebben alles in eigen hand, we kunnen nu vol vertrouwen op naar de volgende wedstrijden. We moesten deze winnen. We zijn Go Ahead nu kwijt, dus die moeten nu misschien tegen mijn broertje bij NEC."

Het was zijn eerste treffer in het betaald voetbal en een fraaie ook. "Ja, en dan ook nog zo'n belangrijke. Ik ben heel blij voor mezelf en voor het team. Want ik had de laatste tijd wel wat kansen gemist en ik ben blij dat deze erin vliegt. Ik deed eigenlijk maar wat", lacht de middenvelder. "Ik maakte een actie, ik dacht niet na en schoot hem binnen. Het liep ook lekker. Een wedstrijd waarin je veel moet knokken en dat ligt mij wel. Ik blijf gaan, dan past zo'n wedstrijd wel bij mij."

Trainer Mike Snoei was ook heel tevreden. "Het was op karakter. En daar begint voetbal ook mee. Na dat debacle tegen Dordrecht hier thuis hebben we vorige week al goed gereageerd tegen Jong Utrecht. En dan nu winst in deze regio-derby, die enorm leeft, dan kunnen we best een beetje trots zijn met z'n allen."

Mike Snoei vuurt zijn ploeg aan Foto: Omroep Gelderland



De trainer weet ook dat het nog niet binnen is. "We hebben nog een loodzwaar programma. En tegen Cambuur uit begrijp ik dat we met publiek spelen. dus daar moeten we dan ook doorheen. Maar nu even genieten van vandaag, want het was een uitstekende prestatie. We hebben ze lang uit hun spel kunnen halen. We zijn er de hele week mee bezig geweest. Pas toen we met 1-0 voorkwamen en zij opportunistischer gingen spelen, was het nog even alle hens aan dek."