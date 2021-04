Politicoloog gebruikt pamflet Hitler voor kritiek op Arnhems afvalreferendum

"Je kunt subtiel sturen of bot sturen", stelt Holland. Het affiche van vlak voor de Tweede Wereldoorlog waarin een 'ja' voor Adolf Hitler veel groter is afgebeeld dan bij het 'nein', is de overtreffende trap van sturen, meent de politicoloog.

"Moeten we niet beter nadenken over de vraagstelling bij volksraadplegingen", vraagt Holland zich af. In het Arnhemse afvalreferendum luidde die: "Steunt u het voorgenomen besluit om te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale afvalzak in past?" Een meerderheid van de kiezers zei daar ja op.

'Slechte vraagstelling'

"Dat was een slechte vraagstelling", vindt Holland. "Het zijn veel te veel vragen met te veel argumenten."

De pamflet uit Nazi-Duitsland die hij daarbij aanhaalde, was volgens hem dan ook niet bedoeld om iemand op de kast te jagen. "Maar als mensen erover willen vallen, dan kan dat." Hij stelt voor om zijn tweet te verwijderen, wat hij inmiddels heeft gedaan.

De bewuste tweet.

De tweet van Christiaan Holland. Foto: Omroep Gelderland

'Te walgelijk voor woorden'

Initiatiefnemer van het afvalreferendum Gerrie Elfrink (SP) valt zeker over de woorden van Holland. "Deze vergelijking trekken met een door duizenden Arnhemmers aangevraagd referendum is te walgelijk voor woorden. Ongelofelijk schrijnend voor de nabestaanden van dit kwaadaardige regime. Wat bezielt deze man. Wij zijn totaal in schok."

"Deze man eet op kosten van de Arnhemse belastingbetaler uit de subsidieruif van het college", doelt Elfrink onder meer op de betrokkenheid van Holland bij het Innovatiefestival INNOVATE waar volgens hem 50.000 euro subsidie heen gaat. "Er mag geen cent vanuit de gemeente Arnhem meer naar deze man."

Holland is onder meer bestuurslid van INNOVATE, waar hij eerder eindverantwoordelijk voor was. Ook is hij bestuurslid bij het Stedelijk Netwerk Arnhem.

