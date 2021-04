Trippende Nijmeegse studenten slikten vermoedelijk 'Tesla'-pil

De Nijmeegse studenten die in de nacht van vrijdag op zaterdag onwel zijn geworden hadden vermoedelijk een 'Tesla'-pil geslikt. De roze, driehoekige pil met een verticale lijn wordt verkocht als 2C-B en bevat DOC. Dat is een stof die zo'n heftige trip kan veroorzaken dat het leidt tot angst- en paniekaanvallen en, zoals ook in dit geval, een ziekenhuisopname.

Sinds zaterdag staat de 'Tesla' op de zwarte lijst van het Trimbosinstituut. Die lijst waarschuwt gebruikers voor drugs die bij gebruik extra risico's met zich meebrengen. De drugs die gevonden werd in het Nijmeegse studentenhuis vertoont grote vergelijking met risicopil. Instanties waarschuwden eerder al voor de zogenoemde Tesla-pil.

'Niet prettig om te zien'

Een buurbewoner die anoniem wil blijven, zag in de nacht hoe een studente volledig buiten zinnen in de tuin van het studentenhuis stond. "Ze was helemaal de weg kwijt, was aan het roepen en schreeuwen. Het was echt niet prettig om te zien."

De man zag even later hoe een bewoner van het studentenhuis de vrouw weer naar binnen kreeg. "Die bewoner was zelf ook duidelijk invloed, maar leek er iets beter aan toe. Hij droeg die vrouw uiteindelijk naar binnen."

Ambulances

De buurtbewoner kreeg vervolgens vanuit zijn slaapkamer mee hoe acht ambulances bij het studentenhuis arriveerden om in totaal zeven studenten mee te nemen naar verschillende ziekenhuis. Enkele slachtoffers zouden trippend op de brancard hebben geleden.

Roze driehoek

"Grote roze pillen met een driehoekige vorm" zo omschrijft een woordvoerder van de politie de overgebleven pillen die in het studentenhuis aan de Evertsenstraat werden gevonden. In afstemming met het Trimbosinstituut zullen de pillen worden onderzocht. Daarna kan worden vastgesteld of het inderdaad om de Tesla gaat.

