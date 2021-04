De Graafschap doet geweldige zaken met thuiszege op Go Ahead

De Graafschap begon met Joey Konings en Daryl van Mieghem voorin en Johnatan Opoku kort daarachter. Veelal werd gekozen voor de hoge bal, maar de solide defensie van Go Ahead was daar geen moment van onder de indruk. De ploeg uit Deventer wachtte vooral af en kwam er maar sporadisch uit. Gevolg was een hele saaie eerste helft met eigenlijk geen werk voor beide doelmannen.

Felle duels in deze derby Foto: Omroep Gelderland

Er werd wel pittig geduelleerd en verder was het vooral een tactisch steekspel. Namens De Graafschap scoorde Ted van de Pavert weliswaar, maar het was buitenspel. En de bedrijvige Joey Konings schoot net naast. Go Ahead kwam helemaal niet tot een serieuze doelpoging. De 0-0 ruststand was dan ook logisch en terecht.

Wel spektakel

Na rust was het aanvankelijk meer van hetzelfde, totdat er opeens volop spektakel was. Botos dook op voor Rody de Boer, die de 0-1 voorkwam met een katachtige reflex. Meteen daarop scoorde De Graafschap. Jesse Schuurman plaatste de bal heel beheerst hoog in het doel. Vervolgens was Berden dichtbij de gelijkmaker.

Juichende spelers van De Graafschap na de openingstreffer Foto: Omroep Gelderland

De thuisclub probeerde daarna door te drukken, maar Go Ahead drong ook meer aan. Van Hoeven probeerde een strafschop te versieren en Kuipers schoot naast. Het slotoffensief werd ternauwernood overleefd door De Graafschap, dat nu van Go Ahead af is in de strijd om directe promotie. Almere City en NAC blijven over als concurrenten, maar staan al op vier punten.

