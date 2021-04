Onrust bij buurtcollectief over IKC Nunspeet-Oost

Ook is het bestemmingsplan in voorbereiding. Op vragen over onrust bij het Buurtcollectief geeft het college te kennen daarvan op de hoogte te zijn. Daarom is in het realisatietraject een handreiking gedaan richting de buurt en het buurtcollectief in de vorm van het organiseren van een participatietraject. Daarbij worden ook de plannen voor de realisatie van de Wiltsangh meegenomen.

Afwijzing

Een afvaardiging van het buurtcollectief is uitgenodigd om mee te denken aan oplossingen van de vragen en problemen van de hele buurt. Het buurtcollectief heeft echter aangegeven niet in te gaan op de uitnodiging. Er is nogmaals een uitnodiging uitgegaan voor overleg om het participatietraject zo snel mogelijk op te starten. Dit zal nu tegelijk plaatsvinden met de startbijeenkomst voor het traject.

Voortgang



Na de bijeenkomst zal een enquête in de wijk worden uitgezet. De gemeente wil de informatie uit de hele wijk ophalen en zich niet beperken tot de ‘direct omwonenden’ van de beoogde locatie van het IKC. Op basis van de uitkomst zullen sessies met de buurt worden gehouden om uiteindelijk te komen tot een gedragen oplossing voor onder meer het verkeer en het groen rondom het nieuwe gebouw.