Corona-zelftesten vliegen over de toonbank: 'Voor het geval dat'

Sinds drie weken verkoopt drogisterij Peeters in Wehl corona-zelftesten. Volgens medewerkster Laura Willekes verkoopt ze er tientallen per dag. "Aan mensen met kinderen. En bedrijven kopen het om hun personeel te testen. Ook zijn er mensen die het in huis willen hebben liggen 'voor het geval dat'."

Volgens de overheid zijn de zelftesten wel minder betrouwbaar. Een negatieve test is maar voor 80 procent betrouwbaar, staat in een folder.

Bekijk hier hoe zo'n zelftest werkt:

Ook steeds meer ketens gaan zelftesten verkopen. "We hebben een grote operatie op touw gezet om te zorgen dat het in al onze winkels verkrijgbaar is", vertelt Brenda Smith van de Kruidvat in Arnhem.

Kruidvat verkoopt zelftesten voor 5 euro Foto: Omroep Gelderland

Toch ligt het gevaar van schijnveiligheid op de loer. De verkopers benadrukken dan ook dat het niet de bedoeling is om een zelftest te doen als je al klachten hebt.

Bij klachten naar de GGD

"Je gebruikt de test als je geen klachten hebt en de zekerheid wilt hebben dat je negatief bent", aldus Smith. "Als je toch een vermoeden hebt dat je wel corona hebt, of als je klachten hebt, dan moet je echt naar de GGD om je formeel te laten testen."

Bij de drogisterij in Wehl is het vertrouwen in de zelftest groot: "We hebben al gezien dat de zelftesten heel betrouwbaar zijn. Mensen die positief uit deze test kwamen en vervolgens bij de GGD zijn gaan testen, kregen vervolgens eenzelfde testuitslag", aldus Willekes.

De neustesten hebben een betrouwbaarheid van 98 procent Foto: Omroep Gelderland