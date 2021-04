Smokkelen met de regels? Daar weten ze in Dinxperlo alles van

Dat omzeilen en smokkelen met de regels zit de inwoners van Dinxperlo overigens in het bloed. Het Achterhoekse grensdorp is beroemd om de smokkelpaden uit vroegere tijden.

"Ik sta nu op de grens met één been in Duitsland en één been in Nederland," demonstreert Bennie Bruggink als hij in Dinxperlo de Heelweg oversteekt en één been aan de overkant op de stoep zet. "Zo makkelijk is het om hier de grens over te stappen. Het is een unieke plaats." Bruggink is smokkelgids in het Achterhoekse grensdorpje. Deze gidsen kennen de oude sluipwegen nog op hun duimpje en leren toeristen waarom die routes vroeger werden gebruikt.

De grens volgt de Heelweg, die in Suderwick Hellweg wordt genoemd. De straat deelt de dorpen in tweeën, maar eigenlijk vormen Dinxperlo en Suderwick een plaats. Bruggink wijst op het politiebureau. "De Nederlandse en Duitse politiemensen zitten hier bij elkaar op één post, maar hoe de Duitsers dat nu doen met hun quarantaine? Dat weet ik niet," zegt de gids lachend.

Als je om je heen kijkt op de Heelweg, dan zie je auto's met Duitse en Nederlandse nummerborden de straat over steken. Ook voetgangers doen dat. "Een Nederlander, die net een broodje gekocht heeft bij de Duitse bakker zegt, dat hij vindt, dat hij niet in overtreding is. "De politie van hier begrijpt de situatie wel," zegt hij. "Maar wat als de agent niet van hier is?" antwoordt Bruggink. Beide mannen knikken bedenkelijk.

Ineens vormt die grens tussen de beide dorpen door de strenge Duitse coronaregels weer een barrière. Bruggink toont foto's van de Heelweg van rond 1900. Toen was er langs de weg prikkeldraad gespannen om het ongezien oversteken en belangrijker nog het smokkelen van goederen tussen Nederland en Duitsland onmogelijk te maken. "De smokkelmentaliteit is in Dinxperlo in deze tijd ontstaan," aldus de gids. "De douanewetten werden scherper. Je moest in- en uitvoerbelasting betalen." En daar hadden zowel Dinxperloërs als Suderwickers geen zin in.

Zelfs de honden waar afgericht op het smokkelen

Bruggink wijst op een smal steegje dat op de Heelweg uitkomt. "Dit is het oudste smokkelpad van Dinxperlo." Hij vertelt dat de smokkelaars zeer geraffineerd te werk gingen. Sommigen hadden zelfs hun hond afgericht. Die stuurden ze als ze illegaal de grens over wilden vooruit het steegje in. "Als er douane was, moest hij blaffen. Hield de hond zich stil dan liep hij zo met zijn smokkelwaar de grens over."

Dat illegaal de grens oversteken, deed óók Koningin Beatrix in 1984, toen ze Dinxperlo bezocht. Twee in brons gegoten voetstappen herinneren aan het voorval. Eén voetstap staat op de Heelweg. De ander op de stoep voor de Duitse bakker. "Ze pakte hier een drankje aan van een Duitse kastelein. Ze mocht daarbij officieel niet eens op het Duitse trottoir komen, want dan was het een onaangekondigd staatsbezoek. Dat was dus een overtreding. "

"Dinxperlo en Suderwick hebben hun eigen regels."

"Echt waar hoor," zegt een Dinxperloër, die de woorden van de gids toevallig hoort.. "Ik heb het zelf gezien. Ik stond toen aan de overkant van de straat naar de Koningin te kijken." Op de vraag of hij nu niet in overtreding is, omdat hij op de Duitse stoep staat, antwoordt hij, dat Dinxperlo en Suderwick naar elkaar zijn toegegroeid en eigenlijk één gemeenschap zijn geworden. "Dinxperlo en Suderwick hebben hun eigen regels en als een agent komt, antwoord ik hem wel in het Duits," zegt hij lachend.

Het grensverloop is ingewikkeld, de dorpen zijn met elkaar verbonden. Het Duitse Gesundheitsministerium werkt inmiddels aan een uitzonderingspositie voor de beide dorpen wat betreft de coronaregels.