Mike Snoei: "Derby uitknokken op het scherpst van de snede'

Het plan ligt klaar. De spelers zijn fit en ogen gretig om de eindsprint in te zetten op weg naar promotie. "We staan er nog steeds tussen. Op de tweede plek. Een club als Excelsior haalt misschien niet eens de play-offs. Met toch een hele goede selectie. Wat dacht je van FC Volendam? Die doen verrassend genoeg ook niet mee", merkt de trainer uit Didam op.

Schaal

Almere City, NAC Breda en Go Ahead hijgen de Superboeren in de nek. De spanning is enorm om de fel begeerde tweede promotieplaats. Het Cambuur van Henk de Jong lijkt kampioen te worden en dus zeker van de eredivisie. "Het is een vreemd spelletje", heeft Snoei de moed nog niet opgegeven. "Om ze nu alvast die schaal te geven, gaat mij te ver. Dat moeten we niet doen. Wij moeten in elk geval alles goed blijven doen."

Respecteren

Een overwinning op Go Ahead Eagles (zondag 12.15 uur) na een periode van onrust door de affaire Ralf Seuntjens en het echec tegen FC Dordrecht is nodig om de tweede plaats vast te houden. "Dit zijn regio derby's die mij zeer aanspreken. Dat wordt op strijd uitgevochten en beste komt bovendrijven. Daar kijk ik echt naar uit. Ik proef wel een beetje dat wij echt graag willen. Tegen Jong FC Utrecht zag je dat ook wel."

De Graafschap zal een zware kluif hebben aan Go Ahead Eagles. De club uit Deventer overlegt met defensief voetbal prima prestaties. "Ze hebben ervoor gekozen om voor de middenlijn te spelen", ziet Snoei. "Maar dat moet je respecteren. Ze doen er goede zaken mee."

Creativiteit

"Wij zijn ermee bezig en daar hebben we deze week ook iets langer de tijd voor gehad", doelt Snoei op de wedstrijd die niet op vrijdag maar op zondag gespeeld wordt. "We hebben een duidelijk plan. Het is jammer dan Danny Verbeek is geschorst. Juist met zijn creativiteit hadden we veel aan hem kunnen hebben. Wie hem vervangt, ga ik nu nog niet zeggen. Dat zou Leemans kunnen zijn, of Opoku of Dekker."

Andere keuzes

Ralf Seuntjens begint opnieuw op de bank. De vraag is of de rol van de voormalig aanvoerder, die naar concurrent NAC vertrekt, is uitgespeeld bij De Graafschap. "Ik snap wel dat jullie weer over Ralf beginnen, maar als ik iets te melden heb doe ik dat aan Ralf zelf. Soms maak je andere keuzes, in de tactiek of in de groep. Of het met een mindere vorm te maken heeft? Dat zijn jouw woorden. Als ik een beroep op Ralf zou doen, staat hij nog steeds klaar. Dat weet ik zeker, maar dit is voor hem even lastig. Hij heeft nu een andere rol en daar moet hij goed mee omgaan."

Voor doktertje spelen

Enthousiaster is Snoei als hem gevraagd wordt naar Melvin Platje. De van Bali gehuurde aanvaller wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats. Maar de trainer baalt ook van de fysieke malheur bij de spits. "Let op, hij kan nog wel eens een beslissende rol gaan spelen op het eind. En al loopt hij kreupel, Platje schiet nog vijf keer op doel."

Topfit is hij nog steeds niet helemaal. "Melvin speelt voor doktertje, want het liefst wil hij forceren en een spuit in zijn lies zetten. Maar hij moet rustig blijven. Natuurlijk had ik het ook iets sneller gehad allemaal. Ik was graag met hem gestart tegen Go Ahead, maar dat kan niet. Anders zijn we hem misschien de resterende vijf wedstrijden kwijt."