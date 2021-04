Heerts over verbieden demonstratie: 'Gezondheid was niet gegarandeerd'

Op sociale media was opgeroepen tot coronaprotesten in de stad met een mars vanaf het Stationsplein. Er was ook een actie aangekondigd in het Amaliapark. Burgemeester Heerts besloot na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie in te grijpen. Bijeenkomsten werden verboden.

De politie arresteerde zaterdag twee personen voor belediging. Vijftig personen die niets in Apeldoorn te zoeken hadden, zijn weggestuurd. De eerste burger weet niet hoeveel mensen totaal in Apeldoorn waren die wilden betogen tegen de coronamaatregelen.

'Kregen met niemand contact'

Heerts verdedigde tegenover Omroep Gelderland zijn maatregel om samenkomsten te verbieden: "We hadden begrepen dat er drie organisaties waren die wilden demonstreren, maar we kregen met niemand contact. Een van die organisaties staat bekend om geweld tegen de overheid en de politie. Ze zijn onder meer bekend van het Museumplein in Amsterdam. Demonstreren mag, maar je moet je houden aan bepaalde voorwaarden en omdat er met geen van de drie contact mogelijk was, kon de gezondheid niet gegarandeerd worden."

Een van de twee arrestaties vandaag in Apeldoorn:

De verordening gold aanvankelijk tot en met zondagavond, maar wordt zaterdagavond om 22.00 uur ingetrokken wanneer de avondklok weer ingaat. Er is volgens Heerts geen reden meer voor handhaven van dit volgens de burgemeester 'zware middel'.

De bebouwde kom van Apeldoorn is zaterdag verboden terrein voor iedereen die geen 'aannemelijk doel' heeft daar te zijn. Een noodverordening is een zwaar middel, de burgemeester kan die uitvaardigen als er vrees is voor ernstige rellen. Hij moet zich daarvoor verantwoorden bij de gemeenteraad.

Veel politie

Van grote protesten was zaterdag in Apeldoorn geen sprake. De veelvuldig opgetrommelde politie was de afgelopen uren aanwezig rond het station en bij de toegangswegen.

In de stad was eerder dit jaar ook al een noodverordening van kracht.

