Veel politie op de been in Apeldoorn, weinig demonstranten

Zie ook: Noodverordening in Apeldoorn na oproep tot coronaprotesten

Burgemeester Heerts vaardigde de noodverordening uit nadat op social media berichten rondgingen over coronaprotesten in Apeldoorn. Een officiële demonstratie is echter door niemand aangevraagd, meldde gemeente vrijdag nog.

Bekijk de reportage uit Apeldoorn. De tekst gaat eronder verder

Verboden terrein zonder doel

De verordening geldt tot zondag 22.00 uur. Volgens de maatregel is de bebouwde kom van Apeldoorn verboden terrein voor iedereen die geen 'aannemelijk doel' heeft daar te zijn. Een burgemeester kan een noodverordening uitvaardigen als er vrees is voor ernstige rellen.

Mogelijkheden politie

De politie heeft de mogelijkheid om 'al die maatregelen te treffen en de bevelen te geven' die noodzakelijk zijn voor handhaving. In de praktijk betekent het vaak dat de politie mensen mag fouilleren en eventueel wegsturen.

Station en toegangswegen

Van grote protesten of rellen lijkt zaterdag in Apeldoorn vooralsnog geen sprake. De politie is aanwezig rond het station en bij de toegangswegen. De opgepakte persoon bevond zich in de buurt van het station. De reden van de aanhouding is onduidelijk.

In de stad was eerder dit jaar ook al een noodverordening van kracht, toen wegens coronaprotesten die wél doorgingen. In Nijmegen gold in januari ook een noodverordening wegens dreigende rellen.