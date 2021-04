BEKERKOORTS | De dag waarop alles goed kwam voor Vitessenaar Jan Snellenburg

"Ik stond daar inderdaad te huilen en was zo blij als een kind", haalt Snellenburg de warme herinnering terug. Met een vlag in de hand en een paar uitzinnige supporters om hem heen kwamen alle emoties eruit. De eerste prijs in de clubgeschiedenis voor Vitesse was een feit. 'Jantje bedankt' klonk het vanaf het plein voor De Kuip. Fans kusten het bestuurslid van blijdschap op de wangen.

Jan Snellenburg net na de bekerfinale:

"Die dag heeft voor mij een heleboel goed gemaakt", zegt de inmiddels 82-jarige Snellenburg. "Echt heel emotioneel. Als ik er nu weer aan denk krijg ik nog kippenvel en komt het allemaal weer terug. Dat overkomt me al een paar jaar."

Mooiste dag

Vitesse versloeg in een kolkende Kuip AZ met 2-0 door twee goals van Ricky van Wolfswinkel. "Ik heb zo genoten. Het bleef heel lang 0-0. De spanning was om te snijden. We zaten met ons vertrouwde groepje op de tribune. Ik was er zo bij betrokken dat het leek alsof ik zelf op dat veld liep. Het was de mooiste dag van mijn leven, op de geboorte van mijn twee kinderen na dan", haast Snellenburg erbij te vermelden.

Jan Snellenburg geëmotioneerd na de bekerwinst op AZ Foto: Omroep Gelderland

Opwelling van emotie

Hij geldt nog altijd als het meest bekende lid van de 'Vrienden van Vitesse' die de club financieel hielp in bar slechte tijden. Samen met onder meer Cor Guijt en Herman Veenendaal voorkwam de rassupporter in 2001 een faillissement. Bij veel fans geniet Snellenburg een groot aanzien en is hij nog altijd razend populair. "Ik heb dat toen in een opwelling van emotie gedaan. Vitesse was op sterven na dood en er moest iets gebeuren. Het ging om miljoenen."

Halsstarrige provincie

De Vrienden van Vitesse verloren later een slepende rechtszaak tegen de provincie Gelderland om geld terug te krijgen dat door Gedeputeerde Staten zou zijn toegezegd. Snellenburg was woedend, maar de tijd heeft de wonden uiteindelijk grotendeels geheeld. "Ik ben het nog altijd niet eens met die rechterlijke uitspraak. De halsstarrige houding van de provincie heeft mij geïrriteerd en nog. Je kunt het alleen niet meer terugdraaien en dus bekijk ik het van de positieve kant. Het is een fait accompli."

Het winnen van de KNVB beker in 2017 is voor Snellenburg een flinke pleister op een diepe wond. "Als ik daar weer aan terug denk, ben ik blij dat ik er ook mijn rol in heb kunnen spelen. Voor die grote prijs hebben we het dan toch maar gedaan. De gevolgen voor de club zie ik gelukkig nog ieder weekend terug. We zijn er namelijk nog."

Snellenburg actief als doelman in de zaal Foto: Omroep Gelderland

Erkenning

Ook de waardering voelt hij nog regelmatig. "Als ik op de fiets door Velp rij om boodschappen te doen, zijn er veel mensen die mij kennen en soms aanspreken over Vitesse. Dat streelt mij en voelt toch als een stukje erkenning." Als ontwikkelaar van de recyclebare petfles werd Snellenburg miljonair. "Maar de emotionele rol die ik heb kunnen spelen voor Vitesse, is waardevoller en groter dan die petfles. Voor een jongen uit Velp van wie de ouders het niet breed hadden waardoor ik niet kon studeren, woon ik nu op een prachtige plek in het bos. Als ik hier naar buiten kijk, zijn dat de gevolgen van die petfles. Ook daar ben ik dan trots op."

Koel en afstandelijk

Zondag speelt Vitesse weer een bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. Maar in vergelijking met vier geleden is verder alles anders. De wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld en ook in de stad Arnhem zal een eventueel feest op last van de autoriteiten veel meer bescheiden zijn. Ook voor Snellenburg is de beleving compleet anders. "Deze wedstrijd is nu een een soort ver-van-mijn-bed show. Kriebels heb ik niet echt. De emotie is koeler en meer afstandelijk. Corona heeft het hele leven veranderd. Daar kan helemaal niemand iets aan doen."

Snellenburg wordt door supporters op handen gedragen Foto: Omroep Gelderland

Arrogantie

De geest is nog altijd scherp. Net als zijn kritische blik op het spel van Vitesse. Geërgerd zat hij vrijdagavond voor de televisie. Het niveau van de wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) omschrijft hij als 'niet te filmen.' Maar Snellenburg koppelt er ook direct een gezegde aan vast. "Een slechte generale is een goede voorstelling. Laten we daar maar op hopen", lacht hij. "De arrogantie van het elftal was stuitend. Zo van, die pakken we wel even in. Ja, ik vond het gigantische onderschatting. Dan is het moeilijk om zo'n wedstrijd nog om te draaien hoor."

Blikvanger Oussama Tannane kan ook niet op veel bijval rekenen van Snellenburg die het seizoen van Vitesse omschrijft als "verrassend en boven verwachting." De smaakmaker van Vitesse moet meer brengen volgens het voormalig bestuurslid. "Iemand die alles kan met een bal en zoveel techniek heeft, moet belangrijker voor het elftal kunnen zijn. Ik vind het effect van zijn acties niet zo groot. Tegen FC Twente de beste man van het veld? Door zijn penalty's wel ja."

Verongelijkte Tannane

"Hij kan ook zo verongelijkt kijken. Zo van, hoe kunnen ze mij dit aan doen. Ik vind dat irritant, want zelf deelt hij ook uit. En als je dan zo geniaal bent, moet je een bal ook eerder afspelen. Laat een ander ook eens een vrije trap nemen. Je kunt een geweldige voetballer zijn, maar ben je ook geweldig in het teambelang? Of speel je voor je eigen belang", vraagt Snellenburg zich af.

"Maar goed, wie ben ik om kritiek te hebben? Van buitenaf kijk je misschien anders dan van binnenin. Ik heb wel het idee dat Tannane en ook Bazoer erg dominant zijn waardoor andere spelers minder uit de verf komen en zich slechter manifesteren. Daardoor voelen ze zich misschien minder moreel gedreven."

Ajax is huizenhoog favoriet, maar Snellenburg weet dat er altijd kans is. Zeker in een finale. "Je moet die wedstrijd daarom nooit zonder illusies ingaan. In 2017 speelden we tegen AZ. Dan zijn de kansen nu gewoon minder. Ajax gaat voor de dubbel maar ze komen volgende week ook pas laat terug uit Rome. Dat zou zomaar een voordeel kunnen zijn voor ons."

Vitesse-sjaal

Of Snellenburg zondag zelf in De Kuip aanwezig is, weet hij nog niet. Initiatief in die richting heeft hij niet genomen. Een beperkt aantal mensen van beide clubs mag naar binnen. "Ik heb de mogelijkheden nog niet onderzocht. Daarin ben ik een beetje lauw merk ik. En anders zit ik gewoon met mijn Vitesse-sjaal voor de tv. Die heb ik altijd om."