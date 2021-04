Politie nog druk met ontmanteling Arnhems drugslab, 3 arrestaties

In totaal drie verdachten zitten vast na de ontdekking van een drugslab in Meijnerswijk in Arnhem-Zuid. De politie is zaterdag nog bezig om het lab waar crystal meth werd geproduceerd, te ontmantelen. "Het is echt een heel groot lab", zegt politiewoordvoerder Dennis Janus.

Na de aanhouding donderdag van een Zweed die zich had verstopt achter een systeemplafond, volgde vrijdagavond de aanhouding van twee andere verdachten. Mogelijk wordt zaterdag meer bekend over de identiteit van de twee.

Woordvoerder Janus over die laatste arrestaties: "We hadden al het vermoeden dat het niet bij de eerste aanhouding van de man uit Zweden zou blijven. We hadden namelijk drie bedden gevonden in het pand."

'We zagen iemand lopen'

Waarom de laatste twee verdachten vele uren na de eerste verdachte pas werden gevonden, moet duidelijk worden uit het politieverhoor. Janus: "We zagen iemand lopen."

Na de ontdekking van het drugslab en de inval werd het terrein niet ver van de Rijn hermetisch afgesloten. Sindsdien werd de locatie bewaakt. "Criminelen willen die spullen in de loods zoals de ketels natuurlijk graag hebben", zegt Janus. Alle spullen die in beslag zijn genomen worden vernietigd.

Loods weer open

De politie verwacht dat het terrein later zaterdag weer wordt vrijgegeven. Dan kunnen ook ondernemers die een loods hebben op het terrein bij hun materiaal. Zo staat in een loods onder meer een hoogwerker die nodig is in de Arnhemse binnenstad voor de bekerfinale van Vitesse van volgende week zondag.

