BEKERKOORTS | Herwijnen is trots op Vitesse-speler Patrick Vroegh

"Ja, die ken ik zeker", zegt een vrouw. "Een voetballer van Vitesse, een echte Herwijnse. Hij woont hier vlakbij. Iedereen heeft het erover. Wie weet gaat hij de bekerfinale spelen. Ik kijk altijd."

"Vroegh? Ja, die familie ken ik wel", zegt een andere bewoner van het dorpje aan de Waal. "En die jongen Patrick zegt me ook wel iets. Voetballer toch? Ja, daar heb ik niet zoveel mee." Een andere man reageert direct. "Dan moet je toch eens gaan kijken, want die jongen is de trots van Herwijnen. En zeker straks in de bekerfinale."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Lopend vuurtje

Weer een andere man valt hem bij. "Ik ken hem heel goed en zijn vader ken ik ook heel goed. Het zijn echte Herwijnsen. We waren erg blij dat hij regelmatig in het elftal stond. Toen hij de eerste keer erin kwam, ging het als een lopend vuurtje: heb je Patrick gezien? Ja, wij zijn hier echt trots op hem."

Normaal doen

De voetballer zelf blijft heel rustig onder zijn populariteit. "Ik ben wie ik ben en daar zal ik nooit in veranderen. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik vind het hier heel mooi en heb het goed naar mijn zin. Het is een heel rustig dorpje. Iedereen doet heel normaal. Ik zit hier heel goed op mijn plek en het bevalt nog steeds heel goed."

Patrick Vroegh op de ijsbaan van Herwijnen Foto: Omroep Gelderland

Vroegh was een jaar geleden vaak op de ijsbaan van Herwijnen te vinden. "Tijdens de lockdown was ik hier heel veel. We konden niet trainen op Papendal en toen ben ik hier heel veel gaan voetballen met een goeie vriend van me. Om mijn conditie op peil te houden en lekker fit te blijven."

Veel speeltijd

Vorig seizoen debuteerde Vroegh en dit seizoen komt hij steeds meer aan spelen toe. "Ja, dat was ook mijn doel. Voor de winterstop had ik eerst een blessure, maar nu mag ik steeds vaker meedoen. Daar ben ik voor naar Vitesse gekomen. Heel mooi dat het waargemaakt kan worden, daar ben ik heel blij mee. We doen het als team goed, dus in deze lijn moeten we verder gaan."

Finale heel bijzonder

De apotheose is volgende week, als Vitesse de bekerfinale speelt tegen Ajax. "Dat wordt de eerste keer dat ik dit mee ga maken. Dat wordt een heel bijzonder moment. Heel jammer dat er geen supporters in het stadion bij kunnen zijn. Uiteindelijk draait het erom dat we hem winnen. Hopelijk kunnen we het vieren met de fans. In de competitie speelden we uit tegen Ajax één van onze beste wedstrijden van het seizoen. Er zat meer in eigenlijk. Dat geeft heel veel vertrouwen naar de finale."

Toen Vitesse in 2017 de beker won, maakte Vroegh dat nog op een andere manier mee. "Ik zat thuis op de bank te kijken. Ik zat toen in de onder 17 van Vitesse. Dat was toen al heel bijzonder om mee te maken voor iedereen bij Vitesse. Als dat nu weer lukt, zal dat heel wat met ons doen."