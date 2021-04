Meijer furieus na afgang NEC: 'Ze zetten zichzelf te kakken'

De trainer zag hoe zijn ploeg na rust een voorsprong verprutste. "Een verschrikkelijke tweede helft. We hadden bij rust met 2-0 of 3-0 voor moeten staan, maar na rust blijft er niks van over. Een elftal dat niet met elkaar de strijd aangaat en te makkelijk is met verdedigen. Het was van een belabberd niveau, het sloeg helemaal nergens op. Ze zetten zichzelf te kakken."

Middenvelder Dirk Proper was één van de weinigen die wel bleef strijden. "Ja, als maar één of twee mensen dat doen en de rest niet. Er was zo weinig agressiviteit op de bal. We moeten veel meer in de duels komen. Nu leek het of Excelsior geweldig kon voetballen, maar dat kan nooit als je er wel kort op zit. En als je ziet hoe wij de goals weggeven. De eerste goal, de bal gelijk door de as heen. Dan is het niet lastig voor hun om te scoren."

Frustrerend

NEC had voor rust al moeten beslissen. "Dat is een herhalend verhaal bij ons. We kunnen best wel leuk voetballen soms en creëren best wel wat kansen. Het is frustrerend dat het zo vaak gebeurt. Het gaat uiteindelijk om de punten, de bal moet tegen het netje. Maar hoe vaak hebben wij het dit seizoen nou afgemaakt? Nu sta je ook weer met nul punten en een hele slechte tweede helft."

Dirk Proper ergerde zich flink Foto: Broer van den Boom

Proper beseft dat NEC op deze manier weinig te zoeken heeft in de play-offs. "Nee, als je zo de eerste wedstrijd in gaat, wordt het heel lastig. Zoals de eerste helft, dat moet een hele wedstrijd, wil je de nacompetitie kunnen winnen."

Schandalig

Meijer beaamt dat. "Dit kan zo niet. Anders gaat het seizoen als een nachtkaars uit. De tweede helft vond ik echt schandalig. Ze laten elkaar vallen. Het begint met strijd, het begint met elkaar helpen. En voor rust moeten we de kansen afmaken, anders roep je dit over jezelf af. Als we zo doorgaan, halen we niet veel punten meer."