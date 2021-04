Geïrriteerde Letsch na 0-0 tegen ADO: 'Natuurlijk ben ik zuur en teleurgesteld nu'

De Duitse trainer probeert te verklaren waarom Vitesse vandaag ADO niet kapot kon spelen. "Natuurlijk is het moeilijk als ADO erg diep inzakt. Maar wij hebben zoveel fouten gemaakt. We spelen te langzaam, er was geen diepgang, we hebben geen ruimte voor anderen gemaakt. En dan wordt het wel heel makkelijk voor de tegenstander. Wij hebben zeker niet verdiend om te winnen. Als wij gewoon ons aan ons plan houden, dan zijn we goed. Maar dat doen we niet, dus moeten we nu met een punt leven en dat is niet de eerste keer dit jaar thuis."

Daar snijdt Letsch een goed punt aan. Tegen VVV, RKC, ADO en Twente ging het thuis mis dit jaar. Allemaal teams die op papier minder zijn. "Ik geloof echt niet dat het aan onze instelling ligt. Maar we doen tegen die tegenstanders elke keer gewoon heel veel fout."

Tweede plaats?

Vitesse kan door dit gelijke spel voorlopig de tweede plaats, die recht geeft op voorronde Champions League, wel uit het hoofd zetten. AZ en PSV krijgen nu de kans om uit te lopen. Maar trainer Letsch wil daar niet over praten. "Nee, na een 0-0 tegen ADO kijk ik daar niet naar. We hebben nu een grote kans verprutst om een goede uitgangspositie te krijgen. Dat is 'fucked', stelt de coach geïrriteerd.

Op de vraag of de trainer boos is, reageert hij ook geprikkeld. "Nee, ik ben vooral zuur en teleurgesteld. We waren beter, maar als je niet één keer scoort, dan ben je behoorlijk teleurgesteld."

Debuut Dominik Oroz

De wedstrijd tegen ADO Den Haag was ook de debuutwedstrijd van de Kroatische verdediger Dominik Oroz. De pas 20-jarige verdediger verving de zieke Danilho Doekhi. "Ik vond het geweldig om te spelen. Het was wel een schok voor mij dat ik mocht spelen, want dat was niet het plan. Maar zo gaat het soms in het voetbal, maar als die kans komt, dan moet je er klaar voor zijn. En dat was ik."

Met enige zenuwen begon de Kroaat aan het duel. "Maar die gingen al vrij snel over hoor. Het is wel heel jammer dat we deze wedstrijd niet hebben gewonnen. Ja, ik had daar nog misschien voor kunnen zorgen, haha. Het was een grote kans voor mij, want het was de enige kans in de wedstrijd. Maar ook dit is voetbal."