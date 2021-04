Bos Vaassen afgesloten door eigenaar, wandelaars boos

Het lijkt het beeld van een ansichtkaart, het toekomstbeeld dat Van der Vliet voor zich ziet. Een vennetje in het heidegebied, omringd door bos met een hert dat drinkt in de opkomende zon. Toen hij de mogelijkheid kreeg enkele percelen aan de Elspeterweg bij Vaassen te kopen sloeg hij daarom direct toe. Het natuurgebied is lokaal ook wel bekend als het Nonnenbos.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder

"Ik heb vroeger in het bos gewoond. Later heb ik ook bij de landmacht gezeten en dan ren je ook de hele dag door het bos" verklaart hij zijn voorliefde voor bosgebied. Maar om die droom te realiseren wil hij wel alle wandelaars uit het gebied weren. "De natuur moet herstellen, dus er komt een hek omheen. Maar niet aan de kant van de beek, zodat het wild erdoor kan."

'Ik gebruik de bospaden zo lang ik leef'

En dat is tegen het zere been van omwonenden en anderen die vaak op het terrein komen. Sommigen wandelen daar al tientallen jaren. "Ik ben hier geboren en getogen en kom hier al van kinds af aan", zegt omwonende Adrie Strijk. "Het bos is een mooi stukje natuur waar je met de honden kunt wandelen. Ik gebruik de bospaden al zo lang ik leef."

Werk aan hek stilgelegd

De verontwaardiging nam toe toen deze week werklui een hek van 1,80 meter hoog aan kwamen leggen. De palen staan al in de grond. Daar is geen vergunning voor en de gemeente heeft de werkzaamheden stil laten leggen. "De fout van mij is dat een hek van 1,80 blijkbaar alleen om je eigen huis mag", vertelt Van der Vliet daarover.

De naastgelegen scouting wordt uitgezonderd. Die mogen in de plannen van Van der Vliet nog wel het terrein op. "Ik heb met hun ook afgesproken dat zij een stukje natuurbeheer doen." Verder moet het terrein in zijn ogen toch echt afgesloten worden. Dat mensen daar boos op worden begrijpt hij wel, maar veel klagers zijn volgens hem mensen die met de hond willen lopen of met de mountainbike over het terrein willen. "Ik wil een uniek stukje natuur maken. Dus zonder honden en mountainbikers."

'Uit op privacy'

Volgens Strijk is Van der Vliet vooral uit op privacy. "Ik snap best dat best dat de eigenaar baas wil zijn over eigen terrein. Maar die zou zich dan eerst moeten verdiepen in de geschiedenis van het terrein."

De gemeente laat weten dat de eigenaar een boete krijgt als het werk aan het hek toch verder gaat. De gemeente bekijkt nog wat er moet gebeuren met het deel van het hek dat al overeind staat.