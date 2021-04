'Om het taboe op de overgang te doorbreken, moet ik met de billen bloot'

"We merken dat het nog steeds een taboe is," zegt Van 't Veld. "Niet alleen op het werk, maar ook met je partner of onder vriendinnen. Terwijl als we het wél zouden doen, zouden we beseffen dat we niet alleen zijn."

Om haar woorden extra kracht bij te zetten, schreef ze het boek Overgang van top tot teen. "Gaandeweg het schrijven kwamen we steeds meer leed tegen onder vrouwen. Als ze wisten dat ze hun klachten kunnen beïnvloeden en dat wij daar tips bij hebben. Ik dacht: we gaan het nu toch maar uitgeven."

In het boek beschrijft Van 't Veld ook haar eigen ervaring met de overgang. "Best heel spannend, maar ik dacht: als ik een taboe wil doorbreken, moet ik zelf ook met de billen bloot."

De overgang is een natuurlijk proces waar vrouwen mee te maken krijgen tussen hun veertigste en zestigste levensjaar. De hormoonhuishouding verandert in die periode. Vrouwen worden dan niet meer ongesteld en raken onvruchtbaar. De hormonen in het lichaam zoeken een nieuw evenwicht en dat kan gepaard gaan met allerlei klachten.

'Niet gerealiseerd'

Volgens de schrijfster was haar overgang helemaal niet vanzelfsprekend. "Ik had met het helemaal niet gerealiseerd. Ik slikte al jaren de pil niet en ik wilde heel graag zwanger worden. Dat lukte maar niet."

Van 't Veld bleek in de overgang te zitten, op een jongere leeftijd dan ze dacht dat kon. "Klachten als astma, waar ik dacht vanaf te zijn sinds mijn puberteit, had ik weer gekregen. Dat had alles te maken met de overgang."

Menstruatie

Wie veel last heeft van overgangsklachten zoekt soms professionele hulp. Monique Adema is zo iemand die die hulp biedt. Zij is overgangsconsulente. Volgens haar is het persoonsafhankelijk wat goed werkt. "De tips zijn vooral op maat," zegt ze in De Week van Gelderland.

En, wat het extra lastig maakt, is dat het bij iedere vrouw er anders uitziet. "Het is niet zo gemakkelijk als een bloedonderzoek. Er ook vrouwen die bijvoorbeeld aan de start van de overgang nog een regelmatige cyclus hebben."

Advies voor mannen

De dames raden ten slotte ook mannen aan om zich te verdiepen in de overgang, ook al hebben zij zelf vaak niet direct last van de overgangsklachten. "Ik denk dat het al helpt als een man beseft wat het voor een vrouw in zo'n fase betekent. Je hebt een baan, je bent kinderen aan het opvoeden, je moet mantelzorgen... En dan komt dit er ook nog bij," zegt Van 't Veld.

