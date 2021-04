Vitesse beleeft slechte generale repetitie voor bekerfinale, gelijkspel tegen ADO

De Arnhemmers begonnen zonder Danilho Doekhi aan de wedstrijd tegen de hekkensluiter. De verdediger was ziek (geen corona) en werd vervangen door de in de winterstop aangetrokken Kroaat Dominik Oroz.

Maar met Oroz konden de Arnhemmers in de eerste helft niet overtuigen. Vitesse had veel de bal en viel ook veelvuldig aan, maar telkens in de eindfase ontbrak het bij de thuisploeg aan creativiteit om een echte kans te creëren. Het gevaarlijkste moment was een afzwaaier van Oussama Tannane die op de lat belandde. ADO stelde daarentegen er helemaal niks tegenover.

Tannane was nog wel eens gevaarlijk, van afstand. Foto: Omroep Gelderland

Aanvallende wissels

Om meer voor elkaar te krijgen in de tweede helft wisselde trainer Thomas Letsch aanvallend. Maximilian Wittek en Sondre Tronstad verlieten het veld al snel in de tweede helft. Voor hem kwamen Patrick Vroegh en Oussama Darfalou in de ploeg. Maar ook dat veranderde heel weinig aan het spelbeeld. Vitesse had wederom heel veel de bal, maar echte kansen kwamen er niet. Het was Oussama Tannane die het gevaarlijkst was met schoten van afstand, maar die schoten gingen telkens net naast het doel.

Ook basisdebutant Dominik Oroz leek nog dichtbij een goal, maar zijn kopbal uit een vrije trap van Tannane ging ook net langs de goal. In de slotfase drong Vitesse nogmaals eens aan, maar weer bleven grote kansen uit. Daardoor kwamen de Arnhemmers niet verder dan een hele matige 0-0.

Plek twee uit zicht

Daardoor weet Vitesse in ieder geval dat het volgende week zondag, in de bekerfinale tegen Ajax, veel en veel beter moet als de ploeg een prijs wil winnen dit seizoen. Plek twee is voorlopig wel uit zicht, zo kan gesteld worden na dit gelijke spel.