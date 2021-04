Rody de Boer herpakt zich bij De Graafschap: 'Misschien wil ik wel te graag'

In de eerste seizoenshelft pakte De Boer veel punten voor De Graafschap. Matige wedstrijden werden over de streep getrokken dankzij voortreffelijke reddingen van de 23-jarige Hagenaar. Vooral in de één tegen één duels groeide De Boer vaak uit tot winnaar.

Toch tast hij ook wel eens flink mis met als dieptepunt de ketser in Breda tegen NAC in de eerste minuut. Ook thuis tegen Volendam en uit bij Almere City ging De Boer knullig in de fout. "De ene week ben je de schlemiel, een week later de held. Zo kun je het inderdaad wel over mij zeggen dit seizoen."

Directe omgeving

De zeperd tegen NAC kwam De Boer op fikse kritiek te staan en harde woorden in de media van zijn trainer. Hij sprak erover met zijn teamgenoten, maar zocht vooral steun en vertrouwen in zijn directe omgeving. Van mental-coaches en psychologen moet hij niet veel hebben.

"Ik praat dan met mijn ouders en broer, mensen die dicht bij me staan. Wat ze zeggen? Dat ik gewoon moet doorgaan. Dat ik goed bezig ben en al vaak van waarde ben geweest. NAC was heel vervelend. Ik vond dat ik het team in de steek had gelaten."

Rody de Boer kent een wisselvallig seizoen Foto: Omroep Gelderland

Voor een keeper is het houden van de nul cruciaal. Dat gebeurde op Tweede Paasdag tegen Jong FC Utrecht. "Ik had weer een paar reddingen en het is inderdaad lekker om geen goal tegen te krijgen. Ik heb het weer even kunnen laten zien."

Ontwikkeling

"Als een spits vijf keer voor het open doel mist zeggen ze jammer. Op naar de volgende. Maar bij een keeper is een fout bijna altijd een goal. Dan ligt ie erin. Kijk naar Scherpen gisteravond bij Ajax. Het is het lot van ons en iedereen overkomt het. Nee, ik ga niet direct andere dingen doen. Het is goed voor mijn ontwikkeling want van fouten kun je leren."

"Of de spanning een rol speelt? Nee, daar heb ik niet zo veel last van", zegt De Boer. "Maar misschien wil ik me inderdaad te graag bewijzen en ben ik te veel op zoek naar reddingen."

Vechtpotje

De komende weken worden cruciaal voor De Graafschap. Keepers kunnen dan het verschil maken. De Boer weet het en wil zich weer onderscheiden in positieve zin. Hij kijkt uit naar het duel met Go Ahead Eagles van komende zondag. "Weer een grote finale. We gaan vol voor de drie punten. Ik verwacht een vechtpotje waarin veel strijd geleverd moet worden. Maar dat kunnen wij wel."

Na het seizoen keert De Boer terug bij AZ. Of hij dan opnieuw wordt uitgeleend aan De Graafschap of zelfs wordt gekocht, is nog onduidelijk. De Graafschap heeft in Alkmaar nog geen verzoek ingediend om de keeper te behouden. Voor de clubleiding hangt dat in dit geval ook af van wel of geen promotie.

"Wat ik wil is spelen. We zien het wel. Eerst wil ik het seizoen hier goed afmaken. Daar ligt mijn volledige focus op. In principe keer ik eerst terug naar AZ. Dat wil ik doen met promotie."