Buitenbaden in Gelderland vervroegd open

Zwemliefhebbers zijn blij dat er steeds meer mogelijkheden zijn om buiten te zwemmen in het zwembad. Ze begrijpen dat er nog enkele regels aan verbonden zijn. Zo is vrij zwemmen nog niet toegestaan. "Behalve voor jeugd tot en met 17 jaar die in het bezit is van een A-diploma, die mag op woensdagmiddag recreatief komen zwemmen", zegt Bram Dorland, coördinator van buitenbad De Hangmat.

De buitenbaden zijn alleen voor banenzwemmers. Zij reserveren online een blok van meestal 60 minuten. En dat buiten zwemmen is met een watertemperatuur van 21 graden niet koud. "Het is buiten kouder", zegt een van de zwemmers.

Richtlijnen

Douchen is nog niet toegestaan in het zwembad en de kleedhokjes mogen alleen gebruikt worden voor vertrek. De zwemmers wordt aangeraden de zwemkleding onder de kleding of badjas te dragen. De 1,5 meter afstand houden is hier ook van kracht. Buiten zijn de mondkapjes niet verplicht, binnen - bijvoorbeeld bij het omkleden vlak voor het weggaan - zijn ze in veel gevallen wel verplicht.

In de kaart staat aangegeven welke Gelderse zwembaden al open zijn en welke binnenkort opengaan.