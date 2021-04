AstraZeneca in de ban voor 60-minners: GGD's en ziekenhuizen druk met herplannen afspraken

Het AstraZeneca-vaccin is voorlopig in de ban gedaan voor iedereen jonger dan 60 jaar. Ziekenhuizen, die net een nieuwe lading hadden gekregen voor hun zorgpersoneel, blijven daardoor vooralsnog zitten met een restpartij. De GGD's zoeken ondertussen een manier om 60-plussers er toch mee in te enten zonder te verspillen.

De drie Gelderse GGD's hadden ook het prikken van 60-plussers met AstraZeneca afgelopen week stilgelegd, om verspilling tegen te gaan. Omdat er relatief weinig 60-plussers deze prik nog van de GGD krijgen, zouden er per vaccinatielocatie maar een handjevol mensen per dag ingeënt worden. Dit terwijl er zo'n 11 doses uit een flesje komen. Als een flesje eenmaal open is, moet het op.

Het vaccineren van 60-plussers wordt nu weer opgepakt. GGD Gelderland-Midden doet dat bijvoorbeeld op dinsdag 13 april. "Er zijn nog 147 mensen die een eerste AstraZeneca-prik krijgen in onze regio (en dus boven 60 jaar zijn). Die vragen we om hun afspraak te verzetten naar dinsdag 13 april in Papendal, zodat we zo weinig mogelijk verspilling krijgen", vertelt een woordvoerder daar. "Er staan in onze regio 13.000 mensen gepland voor de tweede prik Astra. Die afspraken blijven gewoon staan."

60-minner in ziekenhuis grijpt naast prik

Ook sommige ziekenhuizen moeten hun vaccinatieplanning omgooien. Zij hadden juist eind vorige week een nieuwe lading van 40.000 vaccins gekregen van het ministerie, om hun zorgpersoneel in te enten dat in januari de prik had gemist.

"We hadden vandaag nog een aantal afspraken staan, maar het merendeel daarvan was jonger dan 60 jaar. Die mensen zijn wel teleurgesteld: denk je dat je gevaccineerd wordt maar dan gaat het toch niet door", vertelt een woordvoerder van het Slingeland.

Het Doetinchemse ziekenhuis hoopt dat er zo snel mogelijk een ander vaccin komt voor deze medewerkers. "Er werken bij ons 1500 mensen, daarvan is nog maar een kleine groep gevaccineerd. Dus de vaccins die we nog hebben, kunnen we zeker gebruiken. Maandag gaan we een plan maken hoe we dat gaan doen."

