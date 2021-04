Cor is er voor alle zwanen in nood

Cor Lubbers uit Harderwijk is een van de oprichters van de Dierenambulance Randmeren/Zwanengroep Randmeren. Zij hebben zich speciaal gespecialiseerd in watervogels, zoals zwanen, reigers en aalscholvers. Bij medewerkers van de reguliere dierenambulance ontbreekt volgens Cor de kennis om watervogels te helpen.

"Je moet weten wat je doet. Een merel ophalen kan iedereen, maar watervogels is een vak apart. Bij het vangen van zo'n vogel moet je niet bang zijn en niet twijfelen", vertelt Cor.

Een houtje op

Donderdag hielp hij nog een zwaan die een houtje had opgegeten. Dat houtje was vast blijven zitten in het gehemelte. Gewonde vogels gaan door naar de opvang of de dierenarts.

Ergernis en liefde

Ergernis bij strandgangers in Harderwijk is de poep van zwanen. Dat is qua hoeveelheid te vergelijken met hondenpoep en ligt niet alleen op het strand, maar ook in het water. Toch denkt Cor Lubbers dat de zwanen wel geliefd zijn bij Harderwijkers.

Sinds begin april is de Zwanengroep Randmeren dagelijks bereikbaar op 06-57171717 voor hulp aan zwanen en andere watervogels. Cor: "Als de stranden straks vol zijn, zien mensen alles."

De groep verwacht dan ook meerdere keren per week te moeten uitrukken om watervogels in nood te helpen.