Grote belangen bij 'kraker van het oosten' tussen De Graafschap en Go Ahead

Het verschil is vijf punten. Wint De Graafschap zondag (12.15 uur) de beladen clash met Go Ahead Eagles is de club uit Deventer gezien voor rechtstreekse promotie. De belangen voor de Superboeren zijn wederom groot.

Eind maart kon De Graafschap ook een concurrent uitschakelen in de spannende strijd om promotie naar de eredivisie. Ook toen kon de marge naar acht punten worden getild. Maar in Breda won NAC waardoor die ploeg nog meedoet om de twee bovenste plaatsen. Zondag op de eigen Vijverberg krijgt De Graafschap een nieuwe kans om zijn positie te verstevigen en in dit geval The Eagles te veroordelen tot de play-offs.

Minste tegengoals

Het is een echte kraker tussen twee clubs die enigszins vergelijkbaar zijn. Fanatieke en trouwe supporters, een Engels getint stadion en beiden ambitieus. The Eagles, getraind door Kees van Wonderen uit Bennekom, doet het na de winterstop meer dan uitstekend. Het is de ploeg met de minste tegengoals (22) en de meeste clean-sheets (ook 22) in de eerste divisie.

Leemans of Dekker

Bij De Graafschap keert Ted van de Pavert terug van een wedstrijd schorsing. Hij wordt centraal achterin verwacht in een systeem met op papier vijf verdedigers. Roland Baas zou dan weer terugkeren naar de reserves. Danny Verbeek is zondag geschorst. Clint Leemans lijkt zijn logische vervanger op het middenveld, maar ook Rick Dekker is voor trainer Mike Snoei een serieuze optie.

Seuntjens weer reserve

Ralf Seuntjens speelt zeker niet. De voormalig aanvoerder werd tegen Jong FC Utrecht gepasseerd, kwam niet binnen de lijnen en zal ook tegen Go Ahead niet aan de aftrap staan. Ook Melvin Platje zit weer bij de reserves en moet het dus ook zondag weer doen met een eventuele invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Leemans, Lieftink; Van Mieghem en Opoku