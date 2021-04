Bezoekers Eusebiuskerk vinden verplichte test geen probleem

Zie ook: Drie monumenten weer open voor publiek: 'Vandaag is het nog rustig'

Vrijdag opende de kerk voor het eerst sinds een half jaar weer de poorten, onder meer voor een bezoek aan de glazen uitkijkposten in de gerenoveerder toren. Bezoekers konden van tevoren een tijdslot reserveren, maar wel onder één strenge voorwaarde. "Zonder test kom je er gewoon niet in", verklaart Gerrit de Graaf van de Eusebiuskerk. "De procedure is volledig afgestemd. Het is geweldig dat we weer open zijn. Het was vanochtend een vreugde om weer eens op het fietsje naar de kerk te gaan."

'Dubbel en dwars'

De bezoekers genoten er ook van. "Het is wel een klein beetje gedoe, maar na een jaar heb ik het er dubbel en dwars voor over om me te laten testen." Zijn vriendin beaamt dat. "Ik vind het een hele mooie manier zo, het is in deze tijd wel normaal. Het is supergaaf dat we hier naar buiten kunnen kijken met dit uitzicht. Het is heel goed om weer iets te kunnen doen."

Eén test voor meerdere bezoeken

Een andere bezoeker vond het ook prima om zich van tevoren te laten testen. "Het voordeel is dat ik morgen met dezelfde test ook nog ergens naartoe kan. We hebben ons donderdag laten testen. Dan krijg je een code, die moet je invullen in een app en dan laten zien bij de ingang. Het is een tikkeltje overdreven misschien. Ik ben er groot voorstander van dat de boel langzaam weer wordt opgestart. Zodra het mocht, dacht ik: ik laat deze kans niet onbenut."