Tientallen boetes en aanhoudingen in Arnhem

Bij een grote actie van de politie in Arnhem zijn donderdag negen mensen aangehouden en kregen 46 mensen een boete. De controle- en handhavingsactie in onder meer het Spijkerkwartier stond in het teken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

Bij de actie zijn zes personen aangehouden die harddrugs in hun bezit hadden of hierin handelden. Er werden 76 bolletjes harddrugs in beslag genomen en 1900 euro aan contant geld. De andere aanhoudingen waren voor belediging, niet kunnen legitimeren en overtreding van de Algemeen Plaatselijke Verordening. De boetes waren voor alcohol gebruik op straat, mobiel bellen tijdens het rijden, fout parkeren en het in bezit hebben van inbrekerswerktuig.

Spijkerkwartier en Arnhem-Zuid

De controles van de politie waren in het Spijkerkwartier, de Steenstraat en omgeving en in Arnhem-Zuid. Ook de afdeling handhaving van de NS, Connexxion en Arriva werkten mee aan de actie. Onder de 46 boetes was ook een aantal voor het reizen in het openbaar vervoer zonder geldig vervoersbewijs.

'Slecht voorbeeld voor kinderen'

De actie was op initiatief van de gemeente. Burgemeester Marcouch: "Wij bouwen aan educatief georiënteerde wijken waarin kinderen goed kunnen opgroeien, dus wij moeten om te beginnen af van criminelen, drugskoeriers, kwekers, witwassers en hufters die onze bewoners intimideren en een slecht voorbeeld zijn voor onze opgroeiende kinderen."