Evenementenbranche ziet vraag toenemen, 'maar wil niet wéér die achtbaan in'

Na 1 juli, als het merendeel van de Nederlanders naar verwachting is gevaccineerd, zou er weer een festival, kermis of eetfestijn mogelijk moeten zijn. Bij bedrijven in de evenementenbranche stromen de aanvragen voor personeel en materiaal nu al binnen. Maar toen alles vorig jaar wegviel, hebben ze het over een andere boeg gegooid. Kunnen ze weer zo makkelijk terug?

Zo stapte decorbouwer Laygho uit Nijmegen in de houthandel en vormde lichtbedrijf Ecolicht uit Beuningen zich om van evenementenbedrijf in een tv-bedrijf. "Normaal verlichtten wij een festivalterrein, nu verlichten we een studio op locatie", verklaart Ecolicht-eigenaar Jaap Kamps.

De twee Gelderse bedrijven merken dat organisatoren weer aan het plannen zijn voor de tweede helft van 2021. "Wij krijgen vooral voor augustus en september aanvragen, maar we moeten nu al zeggen dat het niet gaat lukken. Zoveel tegelijk kunnen wij niet, maar we willen het ook niet. We willen eerst zien, dan geloven", zegt directeur Eric van de Pas van Laygho.

Niet nog een keer in achtbaan

'EZDG', het is inmiddels een gevleugelde afkorting binnen Laygho: Eerst Zien, Dan Geloven. "We hebben een jaar lang in een vacuüm geopereerd. Destijds stortte het hele bedrijf in een paar weken in elkaar, de wereld raakte ontspoord. Wij gaan niet nog een keer in die achtbaan mee."

Bovendien, zegt Van de Pas, zijn ze juist vanwege de coronacrisis andere bezigheden gestart. Zo heeft het bedrijf nu een tak in de houthandel, waar ze, met de machines waar decors mee gebouwd werden, nu houtwerk op maat maken.

"Dat gooi je niet zomaar overboord. Daarnaast hebben we ook een kleine personeelskrimp meegemaakt: een aantal mensen zijn vertrokken omdat ze het niet meer goed zagen komen. Of mensen die langdurig uitvielen vanwege de uitzichtloze situatie. Daarom zijn we er voorzichtig mee geworden. Wat wij op lange termijn kunnen plannen, zijn de extra bezigheden die wij hebben ontplooid."

Terug van detachering

Lichtbedrijf Ecolicht heeft ook om zich heen gekeken en heeft nu een studio in de Honig-fabriek in Nijmegen. Daar geven ze evenementen een alternatief om iets online te doen voor hun bezoekers, nu de festiviteiten voor een tweede keer op rij niet door kunnen gaan. "Daar profiteren wij in mee: we hadden een deel van ons personeel elders gedetacheerd, maar sinds 1 april werkt iedereen weer voor ons", vertelt Jaap Kamps.

Zodra er weer gedanst en gedronken kan worden op een écht festival, staan zij er klaar voor, maar: 'september is sowieso al een goede maand, en nu lijkt het extra druk te worden. Dat wordt best wel een puzzel voor iedereen.'